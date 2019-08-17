Samanyolu Haber /Gündem / Baroların tepkisine rağmen Feyzioğlu Saray'ın davetine katılıyor.... /17 Ağustos 2019 12:08

Baroların tepkisine rağmen Feyzioğlu Saray'ın davetine katılıyor....

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Başkan Metin Feyzioğlu'nun adli yıl açılış törenine katılacağını açıkladı. Daha önce Feyzioğlu konuşmasın diye düzenleme değişmişti. Feyzioğlu, buna rağmen törende konuşma da yapacak.

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TBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yargıtay Başkanlığı’nın Adli Yıl Töreni’ne Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nı davet etmesi üzerine konu Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nda tüm yönleriyle görüşülmüştür. 

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu törene katılım sağlanmasına karar vermiştir. 

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu törene katılacak ve eskiden beri gelen geleneğin devamı olarak Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit ile birlikte Adli Yıl açış konuşmasını yapacaktır. 

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