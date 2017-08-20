Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler'in "Barcelona" saldırısıyla ilgili olarak kullandığı "Katar, Neymar için ısrar ederken CIA el altından La Liga'yı 'Sakın bu transfere izin vermeyin' diye tehdit etti" ifadesini tiye aldı. Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın da "Vatikan çıkardığı cinleri kadrolu işe alıyor" dediğini hatırlatan Özkök, "Yanılıyorsun Ergün, Barcelona katliamını Brüksel Gladyosu değil Vatikan cinleri yaptı" diye yazdı.





Ertuğrul Özkök'ün "Brüksel gladyosu mu yoksa brüksel lahanası mı?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:





Bak gülmek yok ha...





Ciddi ciddi okuyacaksınız...





Yoksa küserim...





***





İktidar yanlısı Takvim gazetesinin genel yayın yönetmeni Ergün Diler, Barcelona saldırısını çözmüş...





Barcelona katliamı aslında “Neymar mesajı”ymış...





***





Her şey Katar’a ambargo konulmasından sonra başlamış.





Sıkı durun, elinizi sağlam bir yere koyun, ayağınızı sağlam bir yere basın...





Uçuşa başlıyoruz...





Arkadaş bize Barcelona baskınını anlatıyor. Tekmili birden... Onun ağzından, kaleminden?





***





- “İşte bu akıl ABD’nin haziran başında koyduğu Ambargodan sonra bir hamle kararı aldı. 550 milyon dolara varan maliyetle Barcelona’nın yıldız futbolcusu Neymar'ı renklerine kattı.”





***





- “Neymar’ı alıp geldiği yer Paris’ti! Paris ise bildiğiniz gibi aylardır terörle sarsılıyordu. Macron’un gelmesinden sonra Paris Londra’ya yaklaştı...”





- “Katar, Neymar için ısrar ederken CIA el altından La Liga’yı ‘Sakın bu transfere izin vermeyin!’ diye tehdit etti. Hatta paralar bu nedenle bavullarla gitti...”





***





- “Sonuçta Katar Neymar’ı alarak kendisini yıkmak isteyen ABD’ye Paris’ten cevap verdi:





“Biz buradayız. Yıkılmadık. Yürüyeceğiz'..."





***





- “Barcelona’daki saldırı BRÜKSEL’den gelen GLADYO askerleri tarafından gerçekleştirildi.”





***





Şimdi gülebilirsiniz...





Gerçi ABD Katar’a ambargo koymadı, üstelik 10 milyar dolarlık silah satmaya bile karar verdi...





Ama bu kadar küçük bir ayrıntı için koskoca genel yayın yönetmeninin koskoca antiemperyalist teorisini mi yıkacağız yani...





***





Benim itirazım teorik...





Bence Barcelona katliamını “Vatikan’ın kadrolu cinleri” yaptı...





Nereden mi biliyorum...





İkinci yazıda anlatıyorum.





Günün Eğlencesi





Yanılıyorsun Ergün Brüksel Gladyosu değil Vatikan cinleri yaptı





Abdurrahman Dilipak geçen cuma günü aynen şunu yazdı:





“Evet, evet, kiliselerde cin çıkarma işi yapılıyor. Çıkarılan cinler yargılanıyor, cezalandırılıyor, hapsediliyor ya da kilisenin emrine giriyor, yani anlaşıyorlar, ‘kadroya alıyorlar’(!). İstihbaratta kullandıkları da söyleniyor ya da birilerine musallat etmede de..”





Takvim gazetesindeki teorinin boşluklarını Dilipak dolduruyor...





Burada “musallat etme” fiiline dikkat.





Barcelona’daki katliamı yapan, yani La Liga’ya musallat eden, “Brüksel gladyoları” büyük bir ihtimalle “Vatikan’ın kadrolu cinleri” olabilir...





İktidar sahnesi





Sayın Cumhurbaşkanım, sizi destekleyen medyanın hali





Takvim yazarının başlatıp, Akit yazarının tamamladığı teoriyi, Yeni Şafak gazetesi yazarı Hayrettin Karaman’ın fetvası tamamlıyor.





Ne demişti geçen

gün hoca:





“Domuzdan post, gâvurdan dost olmaz...”





“Neymar’ın transferi”, “ABD’nin tehdidi”, “Katar’ın cevabı”, “Brüksel gladyosunun cevabı”, “Vatikan’ın cinleri” ve “Gâvur postu”...





Ve de Yeni Türkiye’deki iktidar medyasının hal-i pürmelali...



