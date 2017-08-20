Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi de Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'i hedef aldı /20 Ağustos 2017 09:23

Şimdi de Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'i hedef aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak genel seçimler hakkında Türkiye kökenli seçmenlere yaptığı "Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin" çağrısı üzerine Ankara ile Berlin arasında yaşanan gerilim tırmanıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, çağrısını "Almanya'nın ulusal egemenliğine müdahale" olarak değerlendiren Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'e yanıt verdi.
Erdoğan Gabriel hakkında, "Hiç haddini bile bilmiyor. Sen kimsin ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı hakkında konuşuyorsun. Sen git Dışişleri Bakanı ile konuş" dedi.
Erdoğan, Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak genel seçimler için Türkiye kökenli seçmenlere "Türkiye düşmanı Hristiyan Demokratlar, SPD ve Yeşiller'e oy vermeyin" çağrısında bulunmuştu.
Bu çağrıya Berlin'den tepki gelmişti. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel çağrı için "Ulusal eğemenliğimize eşi benzeri görülmemiş bir müdahale" derken, SPD lideri Martin Schulz'un yorumu ise "Erdoğan ölçüyü iyice kaçırdı" olmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Denizli'de yaptığı konuşmada "Avrupa'daki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Demokratik hakkınızı sandıklarda en doğru şekilde yerine getirerek bunlara orada en güzel dersi vermelisiniz" sözleriyle çağrısını yineledi.
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Almanya'nın başındaki hanımefendiye 4 bin 500 teröristin dosyasını verdim. Ve bunların dosyaları kabul görmedi hâlâ onlarda. Ama o kendisi benden 1-2 kişinin iadesini istedi. Kusura bakma sende yargı varsa bizde de var."
Gümrük Birliği'ne ilişkin tartışmalara da değinen Erdoğan, "Neymiş bize kapıları kapatacaklarmış. Buradaki kapılar bize yetiyor" dedi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel bu hafta ülkesinin "Türkiye ile Gümrük Birliği'ni genişletme çalışmalarını şu an için takip etmeyi düşünmediğini" söylemişti.
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