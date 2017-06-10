Barcelona formasına 15 yıl hapis!





Katar ile diplomatik ilişkilerini askıya alan ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez'de yaşanan krizle ilgili olarak ilinç bir uygulamaya gitti.





Katar'ın komşularından biri olan BAE, formasında 'Katar Havayolları'nın reklamı bulunan Barcelona futbol takımın formasının giyilmesini yasakladı. Karara göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Barcelona forması giyenler 15 yıl hapis cezası veya 135 bin dolarlık para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.



