Samanyolu Haber /Gündem / Barcelona formasına 15 yıl hapis! /10 Haziran 2017 13:52

Barcelona formasına 15 yıl hapis!

Ortadoğu'yu sarsan Katar krizinde rol oynayan ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri, göğsünde Katar Havayolları reklamı taşıyan Barcelona formasının giyilmesini yasakladı

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Katar ile diplomatik ilişkilerini askıya alan ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez'de yaşanan krizle ilgili olarak ilinç bir uygulamaya gitti.

Katar'ın komşularından biri olan BAE, formasında 'Katar Havayolları'nın reklamı bulunan Barcelona futbol takımın formasının giyilmesini yasakladı. Karara göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Barcelona forması giyenler 15 yıl hapis cezası veya 135 bin dolarlık para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Körfez'deki krizle birlikte hapis cezası nedeni haline gelen Barcelona ile Katar Havayolları arasındaki sponsorluk anlaşması 30 Haziran'da son bulacak. Katalan ekibi bu tarihten sonra göğsünde, Japon e-ticaret firması Rakuten'in reklamını taşıyacak.

BAE yetkilileri bu hafta sosyal medyada yapılan Katar yanlısı paylaşımların da hapis cezasıyla cezalandırılabileceğini duyurmuşlardı. Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen Emirlik, hava sahasını Katar'a kapatmış, Katar Havayolları'nın ülkeye yapacağı tüm uçuşları yasakladığını açıklamıştı.
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