Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan'la görüşmelere devam etmemiz, önünde diz çökeceğimiz anlamına gelmez' /10 Haziran 2017 14:01

'Erdoğan'la görüşmelere devam etmemiz, önünde diz çökeceğimiz anlamına gelmez'

Der Spiegel dergisine verdiği demeçte Türkiye'nin AB müzakerelerine değinen Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker, hâlâ aday ülke olan Türkiye ile görüşmelere bağlı olduklarını ama Türkiye'den yeterli isteği göremediklerini söyledi. Juncker, Cumhurbaşkanı Erdoğa'a taviz verilmeyeceğini de yineledi.

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Almanya'da yayın yapan Der Spiegel dergisine konuşan Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a son görüşmesinde Türkiye’nin AB konusunda net olması gerektiğini aktardığını söyledi.

Türkiye’de çok sayıda AB yanlısı olduğunu ancak hükümetin bu konuda tam istekli olmadığını söyleyen Juncker, "Türkiye, görünen o ki, AB üyeliğini engellemeye ve bunun sorumluluğunu da Brüksel’e yüklemeye çalışıyor" dedi.

AB’nin üyelik müzakerelerini bitiren taraf olmayacağını kaydeden Juncker, "Ben sözleşmelere sadığım. Biz 1999 Helsinki zirvesinde Türkiye’yi aday ülke olarak açıkladık. Bu hala geçerli" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin de AB kurallarına saygı göstermesi gerektiğine işaret eden Juncker, AB’nin öylesine bir araya gelenlerin değil bu değerlere inananların oluşturduğu bir birlik olduğuna vurgu yaptı.

AB’nin Türkiye ile ilişkiler konusunda taviz vermeyeceğine işaret eden Juncker, "Şayet Erdoğan ile görüşmelere devam edeceksek, bu bizim onun önünde diz çökeceğimiz anlamına gelmez" diye konuştu.


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