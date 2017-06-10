'Erdoğan'la görüşmelere devam etmemiz, önünde diz çökeceğimiz anlamına gelmez'

Almanya'da yayın yapan Der Spiegel dergisine konuşan Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a son görüşmesinde Türkiye’nin AB konusunda net olması gerektiğini aktardığını söyledi.





Türkiye’de çok sayıda AB yanlısı olduğunu ancak hükümetin bu konuda tam istekli olmadığını söyleyen Juncker, "Türkiye, görünen o ki, AB üyeliğini engellemeye ve bunun sorumluluğunu da Brüksel’e yüklemeye çalışıyor" dedi.





AB’nin üyelik müzakerelerini bitiren taraf olmayacağını kaydeden Juncker, "Ben sözleşmelere sadığım. Biz 1999 Helsinki zirvesinde Türkiye’yi aday ülke olarak açıkladık. Bu hala geçerli" ifadelerini kullandı.







Türkiye’nin de AB kurallarına saygı göstermesi gerektiğine işaret eden Juncker, AB’nin öylesine bir araya gelenlerin değil bu değerlere inananların oluşturduğu bir birlik olduğuna vurgu yaptı.

