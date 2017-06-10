Katar Dışişleri Bakanı, soluğu Moskova'da aldı!

Bazı Körfez ülkeleriyle Katar arasında yaşanan durumun Rusya'yı endişelendirdiğini belirten Lavrov, mevcut durumun diyalog yoluyla aşılmasından yana olduklarını ifade etti.

'DOHA İLE TÜM KONULARDA DİYALOĞU SÜRDÜRECEĞİZ'





"Rusya, diğer ülkelerin işlerine müdahale etmiyor ancak komşu ülkeler arasındaki ilişkilerin kötüye gitmesi bizleri memnun edemez" diyen Lavrov, Arap dünyasında son dönemde yaşanan gerilimler de dahil olmak üzere Doha ile tüm konularda diyaloğu sürdüreceklerinin altını çizdi.





Rusya'nın Körfez ülkeleri için ana tehdidin terör olduğuna inandığını kaydeden Lavrov, terörle mücadele etmek için işbirliğinin önem taşıdığını belirtti.





Bu çerçevede Körfez ülkelerini birlik olmaya davet eden Lavrov, Arap Birliği ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.





'KÖRFEZ ÜLKELERİYLE DIŞ AKTÖRLER ARASINDA BİRLİĞİ SAĞLAMALIYIZ'





Terörle etkin mücadele için Körfez ülkeleriyle dış aktörler arasında birliği sağlamanın önemli olduğunu da kaydeden Lavrov, şu ifadeleri kullandı: "Söz konusu süreçlerdeki tarafların birçoğuyla temaslarımızı sürdürüyoruz. Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin), bölgedeki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yapıyor. Bugünkü görüşme, Moskova'nın çabalarının devamı niteliğinde olacak. Rusya, ilgili tarafların onayıyla elinden gelen her şeyi yapacak."





EL SANİ: MÜZAKERE MASASINDA ÇÖZÜM ARAMALIYIZ





Rusya'ya sunduğu yardım teklifi için teşekkür eden El Sani de, mevcut durumun müzakere masasında çözülmesi gerektiğini ifade etti.





El Sani, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin muhtemel müzakereler için uygun bir platform olduğunu kaydetti.





'RUSYA VE KATAR'I DOSTANE İLİŞKİLER BİRBİRİNE BAĞLIYOR'





Bugünkü Moskova ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliği ve istişarelerin devamı olduğunu da belirten el Sani, Rusya'yla Katar'ı dostane ilişkilerin birbirine bağladığını ve Moskova'nın uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynadığının altını çizdi.





El Sani, bölgesel konularda Rusya ile yapıcı diyalogu sürdürmek istediklerinin de altını çizdi.