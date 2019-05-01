Bankaların net kârı yüzde 12 azaldı

Bankacılık sektörünün ilk çeyrekte net kârı yüzde 12 azalarak 12.35 milyar liraya geriledi.





Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre sektörün kredileri geçen yıl ilk çeyreğe göre yüzde 15 artışla 2.52 trilyon lira olurken, mevduatlar ise aynı dönemde yüzde 24,2 artışla 2,2 trilyon liraya ulaştı.





Sektörün aktif büyüklüğü 4,14 trilyon liraya ulaştı.





Bankacılık sektörünün 2018 Mart ayında yüzde 2,90 olan takipteki kredi oranı bu sene Mart ayında yüzde 4,04'e yükseldi.





Geçen sene Mart'ta yüzde 17 olan sermaye yeterlilik rasyosu da bu sene Mart ayında yüzde 16 olarak gerçekleşti.