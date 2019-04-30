Samanyolu Haber /Ekonomi / [ANALİZ] Merkez Bankası Başkanı'nın cevap veremediği soru /30 Nisan 2019 13:58

[ANALİZ] Merkez Bankası Başkanı'nın cevap veremediği soru

"Merkez Bankası'nda net ne kadar döviz kaldı?" sorusuna TCMB Başkanı Murat Çetinkaya net bir cevap veremedi. Çetinkaya, "Brüt rezerve bakın." sözü ile piyasada tedirginliği daha da artırdı. Dolar 5,96 TL'yi, euro 6,88 TL'yi aştı.

İşte Merkez Bankası Başkanı'nın cevap veremediği 3 soru

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- ABD Doları'nın 6 TL'nin eşiğine gelmesinin en önemli sebebi olarak gösterilen "net rezervlerin sıfırlandığı" iddiası bugün Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'ya soruldu.

Çetinkaya, "Bizim ülkemiz gibi dolarizasyonun yüksek olduğu ülkelerde rezerv tartışmalarının brüt rezervler üzerinden yapılması en uygun olan yöntem." sözleri ile net rezervleri yine dikkatlerden kaçırdı. 

NETİ SORULDU, BRÜTÜ İŞARET ETTİ

"Biz diğer merkez bankaları gibi rezervle ilgili iletişimimizi bugüne kadar hep brüt rezerv üzerinden gerçekleştirdik." diyen Çetinkaya'ya göre net rezervin üzerinde mutabık kalınmış bir tanımlama yok. 

Oysa Uluslararası Para Fonu (IMF) başta olmak üzere bütün ekonomi otoriteleri net rezerv tanımında hem fikir. 

Merkez bankaları tarafından satın alınan ve her nevi tasarruf haltın hariç net rezervi 12 milyar TL olarak görünse de bu tutara gecelik swap (takas) işlemlerinden faiz mukabili elde edilen dövizler dahil. 

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya (sağdan 3'üncü), Enflasyon Raporu toplantısında net rezevlere dair soruları geçiştirdi.

PİYASA İKNA OLMADI, DOLAR VE EURO YÜKSELDİ

Çetinkaya'nın "Rezerv tartışılırken rezerv yeterliliğini tartışıyoruz aslında. Bu da brüt rezervler üzerinden tartışılmalı." ifadelerinin pratikte bir karşılığının olmadığı döviz kurunun yukarı gitmesi ortaya koyuyor. 

Çetinkaya'nın açıklamalarından evvel 5,94 TL civarında seyreden dolar 5,96 TL'i aştı. Euro da 6,69 TL oldu.

Piyasalar brüt döviz rezervinin muhtemel kur şokunda kullanılamayacağının farkında  Çetinkaya kelime oyunları yerine net rezervler şu kadardır deseydi daha ikna edici olabilirdi. 

Ancak brüt rezervleri kendi döviz varlığı imiş göstererek piyasadaki tedirginliği daha da artırdı. 
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