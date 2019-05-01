Samanyolu Haber /Spor / Şampiyonlar Ligi: Ajax, Tottenham'ı evinde devirmeyi başardı /01 Mayıs 2019 00:17

Şampiyonlar Ligi: Ajax, Tottenham'ı evinde devirmeyi başardı

Finale yükselecek ekibi belirleyecek yarı final rövanş maçı 8 Mayıs'ta Hollanda'da oynanacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında  Ajax deplasmanda sakatlığı bulunan Harry Kane ve cezalı Heung Min Son'dan yoksun olan Tottenham'ı 1-0 mağlup ederek finale yükselme adına büyük bir avantaj yakaladı. 
 
Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip Ajax olurken, Hollanda ekibi 15. dakikada golü de buldu. Ayağa paslarla atak geliştiren konuk ekipte Hakim Ziyech'in müthiş ara pasında topla buluşan Donny van de Beek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Genç oyuncu büyük bir soğuk kanlılıkla topu ağlara gönderdi ve Ajax'ı 1-0 öne geçirdi. Ajax bu golle UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez üst üste dokuz deplasman maçında gol atmayı başardı. İlk yarının kalan dakikalarında her iki takımda etkili ataklar geliştirmesine rağmen golü bulamadı ve devreye 1-0'lık Ajax üstünlüğüyle girildi.
 
Karşılaşmanın ikinci yarısına Tottenham daha etkili başlarken ev sahibi ekip kanat hucümlarıyla etkili olmaya çalışırken, Ajax ise kaptığı toplarla hızlı çıkarak fırsatlar üretmeye çalıştı. İkinci yarıdaki en net fırsatı 77. dakikada Ajax yakaladı. Ziyech'in kaptığı topla hızlı çıkan Ajax'ta David Neres'in ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruş direkten oyun alanına geri döndü. Kalan dakikalarda Tottenham baskı kurmaya çalışırken Ajax savunması hata yapmadı ve karşılaşma ilk yarıda atılan tek golle 1-0'lık Ajax üstünlüğüyle sona erdi. 

Böylece bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı tüm maçlarda gol atmayı başaran Tottenham yarı finalde Ajax karşısında gol sevinci yaşayamadı.

Finale yükselecek ekibi belirleyecek yarı final rövanş maçı 8 Mayıs'ta Hollanda'da oynanacak.
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