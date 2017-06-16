Samanyolu Haber /Gündem / KHK komisyonu için ilk başvuru tarihi belli oldu /16 Haziran 2017 10:26

KHK komisyonu için ilk başvuru tarihi belli oldu

KHK ile alınan idari kararlara karşı itiraz yolu olarak oluşturduğu OHAL Komisyonu, başvuruları almaya başlayacak.

SHABER3.COM

Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile alınan idari kararlara karşı itiraz yolu olarak oluşturulan OHAL Komisyonu, 1 Temmuz’dan itibaren başvuruları almaya başlayacak. Komisyonun çalışma adresi ise kapatılan Askeri Yüksek Yargıtay’ın binası olacak.

İKİ YIL GÖREV YAPACAK

Komisyona yapılacak başvurular ve aranacak şartlar ile başvuru işlemlerinin nasıl değerlendirileceği gibi çalışma usul ve esasları, Resmi Gazete’de yayımlanacak. Komisyona başvuru işlemleri, illerde valilikler üzerinden yapılacak. Komisyon OHAL kapsamında yürürlüğe konulan KHK’larla gerçek veya tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin doğrudan düzenlenen işlemleri görüşüp karara bağlayacak. İki yıl süreyle görev yapacak olan komisyonun görev süresi, gerek görülürse Bakanlar Kurulu tarafından birer yıllık sürelerle uzatabilecek.  
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