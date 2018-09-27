Önemli uyarı: Türkiye'yi ilk defa bu hafta sonu kasırga vurabilir!

Sözcü'de Berk Cömert'in imzasıyla yayımlanan haberde, Türkiye'ye afet boyutunda hasarlar verebilecek bir meteoroloji olayının adım adım yaklaştığı ifade edildi.



Küresel tahmin modellerine göre, kasırganın 30 Eylül'de İyon Denizi üzerinden hareket ederek Kıyı Ege sahiline girmesi bekleniyor.

Şayet tahmin modellerinde beklenen tablo gerçekleşirse Kıyı Ege sahil şeridinde çok kuvvetli rüzgarların yanında aşırı yağış da görülecek.

İzmir gibi birçok Kıyı Ege sahil şeridinde birkaç saat içerisinde metrekareye yer yer 100 kilogram ve üzeri yağış düşebilir. Muhtemel aşırı yağış sebebiyle sahil şeridinde yer alan şehirlerde kara ile deniz birleşmeleri yaşanabilir.

Kasırganın en büyük etkiyi Muğla, Aydın, İzmir, Çanakkale, Balıkesir kıyıları hattında oluşturması bekleniyor. Kasırganın Ege Bölgesi'ni geçtikten sonra Marmara Denizi üzerinden İstanbul'u etkileme ihtimali de bulunuyor.

Yakın tarihte bu şiddette bir fırtınanın Türkiye'yi etkilediğine dair bir kayıt bulunmuyor.

NEDEN TROPICAL MEDICANE?



Akdeniz üzerinde oluşan ve 'kırbaç kasırgası' olarak da bilinen bu kasırgaların adı "Mediterranean" ve "hurricanes" kelimelerin birleşiminden oluşuyor.

Tropical Medicane adı verilen bu kasırgalar Akdeniz'in orta kesimlerinde etkili olurken, ilk Türkiye'yi ciddi boyutta etkilemesi bekleniyor.

METEOROLOJİ DOĞRULADI

Kasırgaya dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Fırtınanın Ege bölgesini etkilemesi durumunda, 30 Eylül 2018 Pazar günü, rüzgar hızının 100-120 km/saate ulaşması bekleniyor.



120 KM RÜZGAR 75 KG YAĞIŞ!





Meteoroloji açıklamasında şöyle denildi:





Yapılan son değerlendirme ve analizlere göre bugün öğleden sonra Orta Akdeniz'de oluşması beklenilen Alçak basınç merkezinin derinleşerek şiddetini arttırması ve Tropik Fırtınaya dönüşmesi tahmin ediliyor. Orta Akdeniz'de oluşması beklenen Fırtınanın hafta sonu doğuya doğru hareket etmesi beklenmektedir.





Farklı tahmin senaryolarında fırtınanın şiddeti ve yeri konusundaki belirsizlikler halen devam etmektedir. Bununla birlikte Fırtınanın Ege bölgesini etkilemesi durumunda, 30 Eylül 2018 Pazar günü, rüzgar hızının 100-120 km/saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların da 75 kg/m2 ve üzerinde şiddetli yağış şeklinde olması beklenmektedir.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak fırtınanın oluşumu ve gelişimi takip edilmekte olup; Fırtınanın yön, şiddet ve etkileyeceği alan konusunda gerekli olduğunda tahmin, uyarı ve açıklamalar yapılacaktır.





Sözcü