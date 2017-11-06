Samanyolu Haber /Gündem / Bana diktatörlüğün tanımını yapabilir misin? /06 Kasım 2017 17:53

Bana diktatörlüğün tanımını yapabilir misin?

Abdullah Gül'ün danışmanı Ahmet Sever'den yine tartışma çıkartacak bir yazı

SHABER3.COM

Abdullah Gül'ün danışmanı Ahmet Sever T24.com'da kaleme aldığı yazıda Sözlüklerdeki diktatör tanımının Erdoğan’a uymadığını kim söyleyebilir? diye soru.. 
 İşte Sever'in yeni bir tartışma çıkartacak yazısında ilgili bölüm 

Yerli, yabancı tüm sözlüklere bakın, diktatörün tanımı hep aynı: “Siyasi ve idari yetkileri elinde toplayan, tek başına yöneten… Buyuran, dikte eden… Mutlak üstünlüğü bulunan yönetici… Yönetimin tek bir kişide toplandığı sistemdeki yönetici… Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış kimse…”

Şimdi bu tanımların Erdoğan’a uymadığını kim söyleyebilir?

Erdoğan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, kendisine diktatör dediği için çok sinirlendi ve şu tepkiyi verdi: “Git yat aşağı. Şahsıma laf eden kişi, kendisini vurdular, ben geçmiş olsun diye kendisini arıyorum. Diktatör kalkıp da seni arar mı be?”

Şimdi, bu açıklamadan sonra sözlüklerde diktatörün karşısına şu eklemeyi yapmak gerekecek galiba:

“Muhalefet partisinden bir milletvekili silahlı saldırıya uğrar ve o ülkenin Cumhurbaşkanı kendisini geçmiş olsun diye ararsa, diktatör değildir”…
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