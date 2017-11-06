Samanyolu Haber /Gündem / ABD'yle vize krizinde flaş gelişme! /06 Kasım 2017 17:55

ABD'yle vize krizinde flaş gelişme!

Türkiye ile ABD arasındaki vize krizinde yumuşama sinyali... Reuters'ın duyurduğu habere göre ABD temsilcilikleri vize konusunda sınırlı hizmete başladı.

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Reuters: ABD sınırlı hizmete başladı

Reuters'ın duyurduğu habere göre ABD temsilcilikleri sınırlı olarak vize hizmeti vermeye başladı. Haber ajansı ABD Büyükelçiliği'nden gönderilen e-postadaki bu bilgiyi bir Büyükelçilik çalışanının da doğruladığını belirtti.

9 Ekim tarihinde ABD’nin Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklaması üzerine Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği de “ABD’deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır” açıklaması yapmıştı.

KRİZİ TIRMANDIRAN GELİŞME KONSOLOSLUK GÖREVLİSİ METİN TOPUZ'UN TUTUKLANMASIYDI

AKP'ye uzanan 17/25 Aralık yolsuzluk operasyonuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatının olduğu iddia edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Topuz, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmıştı.

Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı konuya tepki göstermişti. Türk Dışışileri Bakanlığı da Topuz'la ilgili olarak "25 Eylül 2017 tarihinde terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan söz konusu kişi ABD Konsolosluğu'nun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi, herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir." açıklamasını yapmıştı.
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