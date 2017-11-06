Samsung, iPhone ile dalga geçti- Dikkat çeken reklam

Apple'ın iPhone X adlı yeni ürününü piyasaya sürmesinden hemen sonra Samsung yayınladığı son reklamla piyasadaki en büyük rakibiyle dalga geçti.







'Samsung Galaxy: Büyümek' adını taşıyan reklamda genç bir adamın 10 yıl boyunca sahip olduğu iPhone telefonlarıyla yaşadığı bir dizi zorluğa odaklanılıyor.





Reklamın sonunda ise genç adam Samsung'un ürettiği Galaxy Note 8'i alıyor.





1 dakikalık reklamda Chyvonne Scott'ın 'I'm Moving On' (Türkçe 'İlerliyorum' ya da 'Değişiyorum') adlı şarkısı çalıyor.



