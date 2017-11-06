Samsung, iPhone ile dalga geçti- Dikkat çeken reklam

Apple'ın iPhone X adlı yeni ürününü piyasaya sürmesinden hemen sonra Samsung yayınladığı son reklamla piyasadaki en büyük rakibiyle dalga geçti.
'Samsung Galaxy: Büyümek' adını taşıyan reklamda genç bir adamın 10 yıl boyunca sahip olduğu iPhone telefonlarıyla yaşadığı bir dizi zorluğa odaklanılıyor.
Reklamın sonunda ise genç adam Samsung'un ürettiği Galaxy Note 8'i alıyor.
1 dakikalık reklamda Chyvonne Scott'ın 'I'm Moving On' (Türkçe 'İlerliyorum' ya da 'Değişiyorum') adlı şarkısı çalıyor.
Reklam 2007 yılında genç adamın iPhone alması ile başlıyor. Önce fotoğraf çekerken telefonda yeterli yer olmaması ile sorun yaşamaya başlayan genç adam, 2013 yılına gelindiğinde ise kız arkadaşının numarasını alırken görülüyor.
Samsung telefonu olan genç kadın zorlanmadan kalem ile not alabilirken bu sıırada genç adam kadına 'Bu oldukça büyük bir telefon" diyor.
İzleyici, genç adamın yağmur altındaki kuyrukta yeni model iPhone almak için keyifsizce beklemesine gördükten sonra ise 2016'da kız arakadaşıyla birlikte telefonlarını tutarken suya düşmelerine şahit oluyor.
Genç kadının Samsung marka telefonu çalışırken, genç adam çalışmayan iPhone'unu kurutmak için onu içi pirinç dolu kaseye bırakırken görülüyor.
Ardından çiftin birlikte müzik dinlerken iPhone'la yaşadığı zorluklar görülüyor.
Son sahnede ise artık bir Samsung Galaxy Note 8 satın alan genç adam yeni model iPhone satın almayı bekleyen 'olağandışı saçlı' gence bakıyor.
'Büyümek' temalı reklam Samsung'un rakibinden daima bir adım önde olduğunu savunuyor.