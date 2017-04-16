Balkonda Başbakan Yıldırım'a prompter şoku!

Başbakan'a prompter şoku...
Referandumun ardından AKP Genel Merkezinin Balkonuna çıkan Başbakan Binali Yıldırım danışmanlarının yazdığı konuşmayı okumaya başladı. Ancak prompterden geçen yazıları okuyamayınca ilginç bir tepki verdi . Mikrofonu ağzında tutan Başbakan'a yanında bulunan Genel Başkan Yardımcısı Fatma Seniha Nükhet Hotar müdahale etti. Daha sonra danışmanlar prompteri ayarlayınca yazılan konuşmayı okumaya başladı
Danışmanlarının hazırladığı konuşmada Yıldırım sıklıkla demokrasi ve kardeşlik vurgusu yaptı