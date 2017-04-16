Samanyolu Haber /Gündem / Balkonda Başbakan Yıldırım'a prompter şoku! /16 Nisan 2017 22:27

Balkonda Başbakan Yıldırım'a prompter şoku!

Başbakan Binali Yıldırım Anadolu Ajansına göre 1 milyon 269 bin farkla referandumda Evet çıkmasının ardından danışmanlarının hazırladığı konuşma için AKP Genel Merkezi balkonuna çıktı

Başbakan'a prompter şoku...

Referandumun ardından AKP Genel Merkezinin Balkonuna çıkan Başbakan Binali Yıldırım danışmanlarının yazdığı konuşmayı okumaya başladı. Ancak prompterden geçen yazıları okuyamayınca ilginç bir tepki verdi . Mikrofonu ağzında tutan Başbakan'a yanında bulunan Genel Başkan Yardımcısı Fatma Seniha Nükhet Hotar müdahale etti. Daha sonra danışmanlar prompteri ayarlayınca yazılan konuşmayı okumaya başladı

Danışmanlarının hazırladığı konuşmada Yıldırım sıklıkla demokrasi ve kardeşlik vurgusu yaptı 
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Başbakan'a prompter şoku...

Başbakan'a prompter şoku...

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