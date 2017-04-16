Samanyolu Haber /Gündem / Selvi: YSK pimi çekti, bombayı bıraktı /16 Nisan 2017 22:04

Selvi: YSK pimi çekti, bombayı bıraktı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) “mühürsüz oyların da geçerli sayılacağına” dair karara tepki gösterdi.

SHABER3.COM

T24'te yer alan habere göre Selvi, “YSK, pimini çekti bombayı bıraktı. Kimsenin bu seçimi gölgelemeye hakkı yok” dedi.

YSK, referandumunda bazı seçmenlere mühürsüz oy pusulası ve zarf verildiği şikayetlerini değerlendirmişti. Kurul mühürsüz oyların "dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadığı sürece" geçerli sayılmasına karar vermişti. HDP ve CHP, bu karara itiraz edeceklerini duyurmuştu.

YSK'nın açıklaması şöyleydi:

"Bazı sandık kurullarının seçmene oy pusulası ve zarflarını sandık kurulu mührüyle mühürlemeden verdikleri yolundaki yoğun şikayetler üzerine bugün toplanan Yüksek Seçim Kurulu sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar vermiştir.

"Sayım döküm işleminin buna göre yapılması gerekmektedir.

"Kamuoyuna, il ve ilçe seçim kurullarımıza, sandık kurullarına ve siyasi partilere duyurulur."
<< Önceki Haber Selvi: YSK pimi çekti, bombayı bıraktı Sonraki Haber >>

Oy kullanmak isteyen engelli vatandaşa merdiven zulmü

Oy kullanmak isteyen engelli vatandaşa merdiven zulmü

'Hayır' oyu vereceğini açıklayan Bayramoğlu ile AKP'liler kavga etti!

'Hayır' oyu vereceğini açıklayan Bayramoğlu ile AKP'liler kavga etti!

Muş'ta AKP'li muhtar oy kabininde 'evet'leri kontrol ederken görüntülendi!

Muş'ta AKP'li muhtar oy kabininde 'evet'leri kontrol ederken görüntülendi!

Her şeyi Onun için yapmak...

Her şeyi Onun için yapmak...

'Evet' çıkarsa sanki 'Hayır' çıkmış gibi olacak

'Evet' çıkarsa sanki 'Hayır' çıkmış gibi olacak

Alparslan Türkeş yaşasaydı referandumda ne derdi?

Alparslan Türkeş yaşasaydı referandumda ne derdi?

Başkana soru sormak yok!

Başkana soru sormak yok!

Erdoğan'dan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın tutuklanmasıyla ilgili şaşırtan açıklama

Erdoğan'dan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın tutuklanmasıyla ilgili şaşırtan açıklama

Cumhurbaşkanı danışmanı Tanrıverdi: Eyalet sistemi getirilmeli

Cumhurbaşkanı danışmanı Tanrıverdi: Eyalet sistemi getirilmeli

Bahçeli'den AKP'ye eyalet sistemi tepkisi

Bahçeli'den AKP'ye eyalet sistemi tepkisi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:09:06