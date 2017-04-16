Samanyolu Haber /Gündem / 'Fox TV şu an savcılarca inceleniyor' /16 Nisan 2017 22:31

'Fox TV şu an savcılarca inceleniyor'

Referandum sonrası yapılan Fox TV yayınını beğenmeyen AKP tetikçisi Cem Küçük kanalı tehdit etti

SHABER3.COM


Tetikçi, yayının savcılar tarafından incelendiğini Twitter'dan iddia etti:


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