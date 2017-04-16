Samanyolu Haber
'Fox TV şu an savcılarca inceleniyor'
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
'Fox TV şu an savcılarca inceleniyor'
/
16 Nisan 2017 22:31
'Fox TV şu an savcılarca inceleniyor'
Referandum sonrası yapılan Fox TV yayınını beğenmeyen AKP tetikçisi Cem Küçük kanalı tehdit etti
SHABER3.COM
Tetikçi, yayının savcılar tarafından incelendiğini Twitter'dan iddia etti:
<< Önceki Haber
'Fox TV şu an savcılarca inceleniyor'
Sonraki Haber >>
Oy kullanmak isteyen engelli vatandaşa merdiven zulmü
Oy kullanmak isteyen engelli vatandaşa merdiven zulmü
Başbakan'a prompter şoku...
Referandumun ardından AKP Genel Merkezinin Balkonuna çıkan Başbakan Binali Yıldırım danışmanlarının...
Her şeyi Onun için yapmak...
Saray yapmakla ömür tüketenler, filolar icat etmekle ömür tüketenler, villalar yapmak suretiyle...
Yarbay Alkan: Medeni ölü haline getirildim
Kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan’ın cenaze töreninde yönelttiği eleştirilerle gündeme gelen Yarbay...
Son Dakika! AB'den ilk açıklama
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raporötürü Kati Piri, seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından...
Yine tehdit etti: Sonuçlarını düşünmek bile istemem
AKP'li milletvekili Burhan Kuzu, Twitter hesabı üzerinden başkanlık referandumuyla ilgili paylaşımlarda...
Abdullah Gül'e 'oyunun rengi' soruldu
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül anayasa değişikliği referandumunda oyunu Beykoz’daki Şehit İsmail...
Ankara'da 'hayır' kazandı
16 Nisan referandumunda Ankara'da hayır oyları kazandı
Devletin ajansına %60'la açın talimatı
Kulislere göre Anadolu Ajansı'na sonuçları %60'tan başlatma talimatı verildi.
Bharara'dan 'Erdoğan' Tweet'i
17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının bir numaralı şüphelisi Reza Zarrrab'ın ABD'deki davasına...
Bahçeli'den ilk açıklama
MHP Lideri Bahçeli, referandumla ilgili ilk açıklamasını yaptı. Yazılı yapılan açıklamada,...
Vicdanları yaralayan görüntü
Milyonlarca vatandaşın oy kullanmak için sandık başına gittiği anayasa referandumda görmek istemediğimiz...
Tweet
Başbakan'a prompter şoku...
Oy kullanmak isteyen engelli vatandaşa merdiven zulmü
'Hayır' oyu vereceğini açıklayan Bayramoğlu ile AKP'liler kavga etti!
Muş'ta AKP'li muhtar oy kabininde 'evet'leri kontrol ederken görüntülendi!
Her şeyi Onun için yapmak...
'Evet' çıkarsa sanki 'Hayır' çıkmış gibi olacak
Alparslan Türkeş yaşasaydı referandumda ne derdi?
Başkana soru sormak yok!
Erdoğan'dan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın tutuklanmasıyla ilgili şaşırtan açıklama
Cumhurbaşkanı danışmanı Tanrıverdi: Eyalet sistemi getirilmeli
ÖNE ÇIKAN HABERLER
ABD’den ilk değerlendirme
Melih Gökçek manipülasyona başlladı
AKP'den ilk açıklama geldi
İşte sonuçlar... Evet ve Hayır oranları
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
01:02:09