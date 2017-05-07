Samanyolu Haber
Balıkesir'de yaşanan işkence olayı mahkeme tutanaklarına yansıdı
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Balıkesir'de yaşanan işkence olayı mahkeme tutanaklarına yansıdı
/
07 Mayıs 2017 15:45
Balıkesir'de yaşanan işkence olayı mahkeme tutanaklarına yansıdı
Türkiye'de hukuk askıya alındı işkence haberi artık ayyuka çıktı. Balıkesir'de yaşanan işkence olayı mahkeme tutanaklarına yansıdı
SHABER3.COM
Türkiye'de işkence haberleri ancak sosyal medyadan okunabiliyor. Mağdurlar veya olaya şahit olanların paylaştığı mesajlat sayesinde dünya da yaşanan sistematik işkencenin bir bölümünden haberdar olabiliyor .
İşte Balıkesir'den paylaşılan bir mesaj
<< Önceki Haber
Balıkesir'de yaşanan işkence olayı mahkeme tutanaklarına...
Sonraki Haber >>
Sakın şaşırmayın!
Siz öteden beri terörü lanetlediniz. IŞİD gibi, Boko Haram gibi, el-Kâide gibi, Murâbıtîn gibi...
ABD'de su baskınları: 11 ölü
ABD'de su baskınları: 11 ölü
Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı
Moldova Başbakanı Pavel Filip, Moldova'ya gelen Başbakan Binali Yıldırım'la yaptığı basın toplantısında...
Yeni Türkiye'de en geçerli meslek muhbirlik
Yeni Türkiye'de en geçerli meslek muhbirlik. İftira ,fişleme ,ispiyonculuk artık muteber olmanın...
Yüzlerce kez açıklandı ama bir kere daha hatırlatalım....
Malezya'da gözaltına alınan 3 hizmet gönüllüsünün IŞİD ile ilgili suçlanmasına akıllara...
Eksen kaymasında yeni perde!
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Rus mevkidaşı Vladimir Medinski ortak film ve dizi yapılması...
Flaş! Flaş! Flaş! Hizmet'e kanlı kumpas kurulacak
Hizmet Hareketi'ne yönelik kanlı kumpas deşifre oldu. İddiaya göre istihbaratın adamlarını yerleştirdiği...
Cadı avının böylesi!
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun, yargıda yaptığı kıyım paranoya boyutuna ulaştı. Son...
Yandaş patronlara görülmemiş vergi kıyağı!
Bakanlar Kurulu, istediği mükellefin vergi borcunu istediği faiz oranıyla yapılandırabilecek. Böylece...
Taşgetiren, sözde muhafazakarların en büyük kaygısını yazdı
Yandaş Star Gazetesi yazarlarından Ahmet Taşgetiren, Erdoğan ile Gül arasındaki karşı karşıya...
Gül'e Baykal'dan sonra bitirici darbe Bahçeli'den
MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından Abdullah Gül'ü ima eden mesajlar paylaştı
ABD kanallarından Trump'a şok
ABD kanalları Trump’ın ‘başarılarını’ anlatan reklamı yayınlamayı reddettiler
Tweet
Sakın şaşırmayın!
Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı
ABD'de su baskınları: 11 ölü
'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'
Erdoğan'ın hocasından şok sözler
Hocaefendi’den Yeni Münacaat ve Naat’lar
ABD'nin ünlü uçak gemisi Kore yarımadasına ilerliyor
Şamil Tayyar'ın balataları yaktığı an!
İsmailağacı'ların Kabe'deki ihramlı kavgasının görüntüsü çıktı
O fotoğrafın hikayesini ve Akar'ın şüpheli İngiltere ziyaretini anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
THY ilk çeyrekte zarara uçtu!
Almanya'dan sonra Belçika da Türkiye hakkında kararını verdi!
Silopi’de panzerin ezdiği çocukların annesinden kan donduran ifade
Birleşmiş Milletler'den Malezya'ya çağrı
Moldova Başbakanı'ndan canlı yayında Hizmet Okulları cevabı
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
15:54:01