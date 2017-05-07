Samanyolu Haber /Gündem / Balıkesir'de yaşanan işkence olayı mahkeme tutanaklarına yansıdı /07 Mayıs 2017 15:45

Balıkesir'de yaşanan işkence olayı mahkeme tutanaklarına yansıdı

Türkiye'de hukuk askıya alındı işkence haberi artık ayyuka çıktı. Balıkesir'de yaşanan işkence olayı mahkeme tutanaklarına yansıdı

SHABER3.COM

Türkiye'de işkence haberleri ancak sosyal medyadan okunabiliyor. Mağdurlar veya olaya şahit olanların paylaştığı mesajlat sayesinde dünya da yaşanan sistematik işkencenin bir bölümünden haberdar olabiliyor .
İşte Balıkesir'den paylaşılan bir mesaj 



  




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