Balıkesir'de yaşanan işkence olayı mahkeme tutanaklarına yansıdı

Türkiye'de işkence haberleri ancak sosyal medyadan okunabiliyor. Mağdurlar veya olaya şahit olanların paylaştığı mesajlat sayesinde dünya da yaşanan sistematik işkencenin bir bölümünden haberdar olabiliyor .

İşte Balıkesir'den paylaşılan bir mesaj



























