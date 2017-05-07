Komşu ülke otelleri yasaktan kazançlı çıktı...

Otel arama platformu Booking.com’un Türkiye faaliyetlerine mart ayı sonunda son vermesi, tatilcilerin kafasını karıştırdı

Söz konusu karar ilgili mahkemenin haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle alınırken, Booking.com’a Türkiye'den girenlerin tesislere erişimi kısıtlanmış oldu. Yurt dışındaki oteller site üzerinden sorunsuz bir şekilde görüntülenebiliyor.

Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, Hollandalı sitenin aranan konaklama tesisinin en yakınındaki farklı alternatifleri gösteren yazılımı ise, Türkiye otellerine erişemeyen yerli turistin karşısına komşu ülkelerden otellerin çıkmasına neden oldu.

Tüketiciler, Ege Bölgesi’ndeki otellere Booking.com üzerinden ulaşmaya çalışınca site tarafından Yunan adalarındaki ve Yunanistan’daki otellere yönlendirilirken, Doğu illerindeki otellere site üzerinden ulaşmaya çalıştıklarında ise karşılarına Gürcistan otelleri çıkıyor. Durum böyle olunca da komşu ülkelerdeki oteller fiyatlarının uygunluğu sayesinde yerli turistin aklını çelip kendi ülkesinde tatil yapmasının önünü açmış oldu.

RAKİP SİTELER KAZANDI

Booking.com’un yasaklanması rakiplerine yaradı. Geçtiğimiz 1 aylık sürede, online seyahat aracılığı hizmeti veren Tripadvisor, Trivago ve Tatilsepeti gibi portalların Türkiye iç pazarındaki operasyonlarında önemli artışlar yaşandı. Bu sitelerin bazıları yaşanan süreçte reklam yatırımlarına ağırlık vererek, Booking.com’a ulaşamayan vatandaşların kendilerine yönelmesini sağladı.

Söz konusu şirketlerin yetkilileri, Türkiye’den yapılan rezervasyon işlemlerinin artmadığını fakat kendilerine ulaşan tatilci sayısında mart ayı öncesine göre çok ciddi artışlar olduğunu belirtti. Booking.com’da bu duruma daha fazla kayıtsız kalmayarak, Türkiye’den yurtdışındaki otellere erişimin devam ettiğini hatırlatan reklam kampanyalarına hız verdi.

REZERVASYON SITESİ NEDEN KAPANMIŞTI?

Yerli seyahat acentelerine karşı gerçekleştirilen haksız rekabetin önlenmesi amacıyla TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği) tarafından açılan davada, online otel rezervasyon sitesi Booking. com’un mart ayı sonunda Türkiye’deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verildi. Alınan karar sonrası Booking.com’da yer alan 13 bin Türkiye oteline ülkemizden erişim engellenirken, yurtdışı otel aramaları karardan etkilenmedi.