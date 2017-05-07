ABD ile Türkiye arasındaki farkı bir cümle ile anlattı...

Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün 17 Ocak 2013’te hayatını kaybeden gazeteci Mehmet Ali Birand’ın anısına başlattığı konuşmalar serisinin dördüncüsüne onur konuğu olarak katılan New York Times Yayın Kurulu Üyesi Carol Giacomo, Türkiye’deki gazetecilerin Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutlama havasında değil, cezaevindeki meslektaşlarına sahip çıkarak ve onları hatırlatarak geçirdiğini yazdı.





"Mehmet Ali Birand Konuşması" başlığı altında düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump’ın medya üzerindeki ‘tehdidine’ dair de konuşulduğunu kaydeden Giacomo, şunları söyledi:





“Politik misilleme karşısında tehlikeli bir biçimde saldırıya açık olan Türk gazetecilerin aksine ben, ABD Anayasası’na, güçlü bir yargı sistemine ve arkamda prensipli bir gazeteye sahip olduğumu biliyorum. Amerika’nın siyasi liderliğini ne kadar sert eleştirirsem eleştireyim, eve dönebilirim ve tutuklanmam. Bu, sadece Amerikan demokrasisi için hayati değil, aynı zamanda mücadele içindeki demokrasiler ve her yerdeki savunma durumundaki gazeteciler için de bir örnek."









Portre: Carol Giacomo





Carol Giacomo Ağustos 2007’den bu yana The New York Times Yayın Kurulu Üyesi. Daha önce yirmi yılı aşkın bir süre uluslararası haber ajansı Reuters’ın Washington’daki diplomatik muhabiri olarak dış politika haberciliği yaptı. Bu görevdeyken ABD’nin sekiz dışişleri bakanıyla birlikte 100’den fazla ülkeye seyahat ederek diplomatik temasları yerinde izledi.

2009’da diplomasi haberciliği için Georgetown Üniversitesi Weintal Ödülü’nü kazandı. 1999-2000 döneminde ABD Barış Enstitüsü’nde kıdemli araştırmacı olarak Asya mali krizi sırasındaki Amerikan iktisadi ve diplomatik politikaları üzerine çalıştı. 2013 yıllında Princeton Üniversitesi’nde Ferris Gazetecilik Profesörü olarak ders verdi.