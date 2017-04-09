Bakın Rakka ve Menbiç'e gidilmesine kim engel olmuş

Fırat Kalkanı harekâtıyla ilgili kulis bilgilerini köşesine taşıyan Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, "Harekatı 'başarılı' olarak nitelendiren askeri kaynaklar, siyasilerin yaptığı erken açıklamaların Menbiç, Rakka operasyonlarının gerçekleştirilmesinde önemli engel oluşturduğu görüşünde" dedi. Saygı Öztürk, yazısıdna "Bazı açıklamalar, “Devlet aklıyla hareket edilmemesi” diye yorumlandı. ABD ne yaptı, hemen karar verdi, hemen uyguladı. Bizde ise daha çok konuşuluyor" ifadelerine yer verdi.





Saygı Öztürk'ün yazısının ilgili bölümleri şöyle:





Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, sınırımızdaki terör tehlikesini uzaklaştırmak, yeni yapılanmalara izin vermemek amacıyla 24 Ağustos 2016'da “Fırat Kalkanı Harekatı” başlatılmıştı. El Bab'ın kontrol altına alınmasından sonra PKK-YPG'nin kontrolü altındaki Menbiç'e, sınırımıza 150 kilometre uzaklıkta bulunan IŞİD için önemli bir merkez olan Rakka'ya gideceğimiz açıklandı. Askerimizin bu aşamada ne yapacağı merak edilirken, Cumhurbaşkanı, Başbakan “Fırat Kalkanı Harekatı'nın tamamlandığını” açıkladı.





Suriye topraklarında askerimizin 20 üssü bulunuyordu. Bu üslerin yarısı boşaltıldı, askerimiz, Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'ndeki üsse döndü. Tank ve diğer zırhlı araçlarımızın bir kısmı harekat sırasında önemli ölçüde hasar görmüştü. Onlar onarılırken, Suriye kahramanları da bölüm bölüm izne gönderiliyor. İzinler bitince yeni harekat için bekleyeceklerdi. ABD'nin bombalamasıyla Suriye'de yeni bir dönem başladığı için askerimiz de yeni duruma göre hemen hazırlığa başladı.





Devlet aklıyla hareket edilmeli





Harekatı “başarılı” olarak nitelendiren askeri kaynaklar, siyasilerin yaptığı erken açıklamaların Menbiç, Rakka operasyonlarının gerçekleştirilmesinde önemli engel oluşturduğu görüşünde… Bazı açıklamalar, “Devlet aklıyla hareket edilmemesi” diye yorumlandı. ABD ne yaptı, hemen karar verdi, hemen uyguladı. Bizde ise daha çok konuşuluyor.





Masada kaybetmemeliyiz





Genelkurmay kaynaklarından aldığım bilgi, Menbiç ve Afrin'in YPG'den yani PKK'dan er geç temizleneceğidir. Bunun için mutlaka savaşılması da gerekmiyor. Değişik yöntemleri bulunur. Ancak Türkiye'de, ABD'nin peşine düşme alışkanlığı var. “Trump'a destek verileceği” açıklanıyor. Bu destek de Mehmetçiği göndermek, İncirlik'i kullandırmak olmalı. Her zaman “Devlet aklı”yla hareket edilmeli. Yoksa ABD'nin peşine takılmakla, bağırıp çağırmakla, bugün dediğinin ertesi gün tersini söyleyerek-yaparak sonuç alınacağını sananlar yanılır. O bölgeyi kimin idare edeceğine karar vermemiz ve onların yönetime gelmesini sağlayacak politika izlemeliyiz. ABD, en çok bu safhaya önem veriyor. Yoksa sahada kazandığınızı, masada kaybedersiniz.