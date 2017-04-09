Samanyolu Haber /Gündem / Yurt dışında sandıklar kapanıyor... Gümrüklerde oy kullanmaya devam /09 Nisan 2017 08:59

Yurt dışında sandıklar kapanıyor... Gümrüklerde oy kullanmaya devam

Yurt dışında yaşayan yaklaşık 2 milyon 900 bin seçmen için 57 ülkede kurulan sandıklar pazar günü kaldırılıyor. Ancak yurt dışındaki seçmenler 16 Nisan’a gümrük kapılarında oylarını kullanabilecek.

SHABER3.COM

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Türkiye dışında ikamet eden seçmenlerin oy kullanması için belirlediği takvim 9 Nisan'da sona erecek. YSK’nın kararı gereği 27 Mart’tan beri yurt dışında yaşayan seçmenler yaşadıkları 20 ülkede ve 31 gümrük kapısında oylarını kullanıyor. 

YSK'ya kayıtlı yaklaşık 2 milyon 900 bin seçmen bulunuyor. Seçmenler ilk kez 2014 yılında cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmıştı. İlk kez yurt dışında seçim yapılması ve randevulu sistem nedeniyle bu seçime katılım çok düşük olmuştu. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde ise randevu sistemi kaldırılınca sandığa ilgi artmıştı. Daha önceki üç seçime anayasa değişikliğinin oylandığı referanduma ise yurt dışı seçmene daha fazla ilgi gösterdi. Son yapılan 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde kullanılan oy sayısı 1 milyon 200 bini aşmıştı. Referandumda ise bu sayının çok daha yüksek çıkması bekleniyor.

OYLAR ÖZEL UÇAKLARLA GÖNDERİLECEK

Yurt dışında kayıtlı seçmenler, yabancı ülkelerde kurulan sandıkların pazar günü saat 21.00'de kapanacak olmasına rağmen oylarını gümrük kapılarında kullanmaya devam edebilecek. Kara, deniz ve hava yoluyla Türkiye'ye giriş yapacak seçmenler 31 liman, karayolu ve havalimanında kurulan sandıklara oylarını atabilecek. Gümrük kapılarındaki sandıklar, Türkiye’de referandumun yapılacağı 16 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar açık kalacak. Yurt dışında kullanılan oylarla gümrük kapılarında sandıklara kullanılan oylar Ankara'da toplanacak. Türkiye genelinde sandıklar kapandıktan sonra da sayımına başlanacak. 57 ülkede kurulan sandıklara atılan oylar ağzı mühürlü çuvallara konup değişik tarihlerde özel uçaklarla Ankara'ya taşınacak.
<< Önceki Haber Yurt dışında sandıklar kapanıyor... Gümrüklerde oy... Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:11:47