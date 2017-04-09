Bu hafta 8 yeni film sinemaseverlerle buluşacak













Başrollerini Rosamund Pike ve David Oyelowo'nun üstlendiği romantik dram yapımı film, Güney Afrika ile İngiltere arasında yaşanan gerilimde bir çiftin mücadelesine ve gerçek olaylara dayanıyor.





Aşkın Krallığı, Baraka, Şeytani, Şirinler 3: Kayıp Köy, Koca Dünya, Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel ve Bordo Bereliler Suriye sinemada gösterilecek filmlerden.





1- Koca Dünya - Reha Erdem





Reha Erdem'in yazıp yönettiği Koca Dünya, medeni dünyanın dışına fırlatılmış iki gencin hikâyesini ele alıyor.





Ali ile Zuhal yetimhanede büyümüş iki gençtir. Kardeş oldukları söylenir. Öyle değilse bile geçen zaman ve sahipsizlikleri onları kardeş gibi yakınlaştırmıştır. Film Ali ile Zuhal'in yetimhane dışındaki koca dünyanın kucağına savunmasız fırlatılıp atıldıkları sırada başlar. Ali ve Zuhal, yetimhaneden çıkıp bu koca dünyaya attıkları ilk adımda suçla tanışırlar. Onlar için artık insanlar arasında yaşamak olanaksız hale gelmiştir; sığındıkları orman, onlar için bir tür ıssız adaya dönüşür. Medeni dünyadan dışarıya fırlatılıp atılan iki çocuk, insanlığın tüm serüvenini burada sil baştan yaşayacaktır.













2- Aşkın Krallığı - Amma Asante





Amma Asante'nin yönetmenliğini üstlendiği Aşkın Krallığı, Seretse ile Ruth'un toplumsal ve diplomatik zorluklarla mücadele ettikleri bir aşk hikâyesini ele alıyor.





Parlak bir hukuk öğrencisi olan Afrikalı Seretse Khama, 1947 yılında Londra'da bir partide Ruth Williams ile tanışır. İkisi de cazdan hoşlanır ve ortak bir mizah anlayışları vardır. İlk görüşte aşık olurlar. Birkaç hafta sonra evlenmeye karar verirler…





Bechuanaland'ın yeni kralı adayı Seretse'nin, beyaz bir kadını eşi olarak halkına kabul ettirmesi kolay olmayacaktır. En çok da amcasına. Ruth'un da ailesini ikna etmesi kolay olmayacaktır.

Aşkları tüm dünya gündemine oturan ikili, aşkları uğruna, siyasi çıkarları için bu evliliğe karşı olan İngiliz hükümetinden politik manevralarıyla mücadele etmek zorunda kalacaktır.









4- Baraka / Stuart Hazeldine





New York Times'ın çok satan romanından uyarlanan Baraka, bizi bir babanın moral verici manevi yolculuğuna çıkarıyor. Bir aile trajedisi yaşadıktan sonra Mack Phillips'in (Sam Worthington) düştüğü derin depresyon, onu en içteki inancını sorgular hale getirir. Bu inanç kriziyle yüz yüze geldiğinde, Oregon vahşi doğasının derinlerinde terk edilmiş bir barakaya gitmesi için onu teşvik eden gizemli bir mektup alır. Şüphelerine rağmen Mack barakaya gider ve Papa (Octavia Spencer) adlı bir kadının liderlik ettiği esrarengiz üç yabancıyla karşılaşır. Bu toplantı sayesinde Mack, yaşadığı trajediyi anlama biçimini ve sonsuza dek hayatını değiştirecek önemli gerçeği bulur.













5- Şeytani / Jeffrey G. Hunt





Ünlü dizi The Walking Dead'in yapımcılarının imzasını taşıyan Şeytani, bahar tatili için Los Angeles'a giden dört üniversite öğrencisinin hikâyesini anlatıyor.





Chloe, David, Seth ve Elise, Los Angeles'ta eskiden satanist ayinlerin yapıldığı ve lanetli olduğuna inanılan bir mahallede dolaşırken, bir kızı öldürülmek üzere olduğu bir ayinden kurtarırlar. Bu gizemli kızla birlikte ruh çağırmaya karar veren gençler, şeytani bir ruhun ortaya çıkmasıyla kendilerini doğaüstü, tehlikeli ve korku dolu olayların içinde bulurlar.













6- Şirinler 3: Kayıp Köy / Kelly Asbury





Tamamı animasyon olan Şirinler: Kayıp Köy'de, gizemli bir harita, Şirine'yi ve en yakın arkadaşları Gözlüklü, Sakar ve Güçlü Şirin'i bir maceraya sürükler.





Şirine, Gözlüklü, Sakar ve Güçlü Şirin beraberce sihirli yaratıklarla dolu Yasak Orman'daki gizemli bir kayıp köyü, büyücü Gargamel'den önce bulmak zorundadırlar. Aksiyon ve tehlike dolu bu serüvende, Şirinler tarihinin en büyük sırrını keşfederler.





7-Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel - Adem Kılıç, Serkan Karaarslan







Sümela'nın Şifresi Temel ile başlayan seri, Cünyor Temel'in maceralarıyla devam ediyor.

Cünyor Temel, tıpkı babası Temel Sözer gibi kısmetsiz ve hayalperest bir Trabzonludur. Babasından kalan 10 milyon lira borcu, reddi miras şansı varken "bari öteki dünya da alacaklılarla boğuşmasın" diye kabul eden Cünyor Temel, şehrin en büyük müteahhiti Cemal Karkas'ın Arap ortağı Cabir El Kurabiyye ile birlikte girdiği Hamsiland Towers inşaatına karşı çıkmaktadır. Çünkü bu inşaat, Trabzon ve Trabzonsporlular için çok önemli olan tarihi bir semt sahasının üzerine kurulacaktır. Şehrin geri kalanı gibi sessiz kalmayı reddeden Cünyor Temel, arkadaşları Şato ve Oğuzubillah ile birlikte bu inşaatı durdurma ve tarihi önemdeki bu toprak sahayı kurtarma planı yaparlar.









8- Bordo Bereliler Suriye - Erhan Aytimur





Bordo Bereliler Suriye, bir sınır operasyonundaki bordo bereli ekibinin başından geçenleri anlatıyor.





Film, 2015'in Eylül ayında Hakkari Dağlıca'da 16 askerin hayatını kaybetmesi ve ardından gelişen olaylarla başlıyor. Ekip, daha sonra Yüzbaşı Mehmet ve komutasındaki ekiple birlikte Suriye'de, Türk sınır güvenliğini tehdit eden bir terör örgütünün başındaki "Çöl İmamı" lakaplı Ebu Salim'i yok etmeye çalışıyor. Daha sonra bu terör örgütüne destek olan yapının cemaat olduğu anlaşılıyor ve filmde bu kişilere karşı bir mücadeleye girişiliyor.