Berlin'den İlticacı Subaylarla ilgili net açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 2 Şubat Perşembe günü Ankara’ya gerçekleştireceği çalışma ziyareti öncesinde, NATO üssünde görev yapan ancak 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Almanya’ya iltica başvurusunda bulunan Türk subayları tartışma yarattı.





Federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Berlin’de Pazartesi günü düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında, Almanya’ya sığınma başvurusunda bulunan Türk askeri personeline ilişkin açıklamalarda bulundu. Seibert, bu iltica başvurularının “siyasi bir mesele” olmadığını vurgulayarak Almanya’ya sığınma hakkını düzenleyen yasalar çerçevesinde ilgili kurumlar tarafından her başvurunun ayrı bir şekilde değerlendirileceği bir mesele olduğunu söyledi.





Türkiye’den iltica başvuruları arttı





Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Johannes Dimroth, “kaç Türk subayının iltica başvurusunda bulunduğu” sorusu karşısında ise rakam vermedi. Ancak Dimroth, 2016 yılında Türkiye’den yapılan sığınma başvurularında gözle görülür bir artış olduğunu dile getirdi. Dimroth, 2015 yılında Türkiye’den Almanya’ya yapılan sığınma başvurularının sayısı bin 700 civarındayken iken bu sayının 2016’da 5 bin 700’i aştığına dikkati çekti. Dimroth, sığınma başvurusunda bulunanların mesleklerine ilişkin bir istatistik tutulmadığını, bu nedenle de iltica etmek isteyen Türk subaylarına ilişkin “kesin rakam veremeyeceğini” belirtti.

Hafta sonunda haftalık Der Spiegel dergisinde ARD televizyonunda yayınlanan Report Mainz adlı programda yer alan haberde, NATO üslerinde görev yapan yaklaşık 40 Türk askeri personelinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Almanya’ya iltica başvurusunda bulunduğu belirtilmişti. Spiegel’in haberinde, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) ve Almanya İçişleri Bakanlığı’nın bu askerlerin başvurularına ilişkin normal prosedürü uyguladığına dikkat çekilmişti.





Türkiye Savunma Bakanı Fikri Işık, Alman medyasında çıkan haberlerin ardından Pazar günü yaptığı açıklamada, "Almanya'dan beklentimiz; bu iltica başvurularının kesinlikle değerlendirilmemesi' demişti.