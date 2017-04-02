Bakandan çayların parasını istedi, başına gelmeyen kalmadı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün memleketi Düzce’de yürüttüğü referandum kampanyasında içilen çayların parası sorun oldu. Zabıtaların çay parası isteyen kafeterya önündeki masa ve sandalyeleri kaldırttığı iddia edildi





Sözcü’den Kamil Elibol’un haberi şöyle:





Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Murat Caymaz'ın çay ocağı sahibine, “O hesabı isteyen garson bir daha burada çalışmayacak” diye gözdağı verdiği iddia edildi. Cayman bu iddiayı yalanlarken, CHP Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan “Başkanlık provasına pilot il seçilen Düzce'den başladılar, garsonu işinden ettiler” diye tepki gösterdi.





Bakan Faruk Özlü, 27 Mart günü Düzce'deki evet çalışmaları kapsamında Cedidiye Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan'a Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AKP milletvekili Ayşe Keşir, AKP İl Başkanı Hikmet Keskin ile Gençlik kolları başkanı Fazlı Koç da eşlik etti. Özlü ve beraberindeki kalabalık Merkez Cami önünde vatandaşlarla çay içip sohbet etti.





CHP İl Başkanı Zekeriya Tozan, sohbet toplantısından sonra garsonun AKP İl Başkanı Hikmet Keskin'den çay parası istediğini ve baskıya uğradığını öne sürdü. Tozan, Düzce Belediyesi'nin hesap istenmesinin faturasını işletmeye kestiğini belirterek şöyle dedi:





“Bakan ve beraberindeki kalabalık kalkıp giderken garson İl Başkanı'na ‘çay paralarını kim verecek?' diye sormuş. Bu yüzden işletme tepkiye maruz kaldı. Ertesi gün belediye zabıtaları kafeterya-çay ocağına gelip, dışarıdaki masa ve sandalyeleri kaldırdı. Başkan Yardımcısı Murat Caymaz içilen çayların parasını isteyen garsonun işten çıkarılmasını istemiş, o garson işinden, ekmeğinden edildi.”





Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Murat Caymaz ise bu iddialara yanıt verdi. Garsonun içilen 100 çayın parasını bizzat Bakan Faruk Özlü'den istediğini duyduğunu söyleyen Caymaz Sözcü gazetesine “O garson sayın Bakan'a terbiyesizlik yapmış, 100 yerine 400 çay parası istemiş. Ben garsonu işten atın diye telkinde bulunmadım” dedi ve şunları söyledi:





“O işletmenin Cami Derneğiyle yaptığı protokol var. Aylık ödemesi gereken masrafları dahi derneğe vermiyormuş. Cami cemaati ve vatandaşlar o meydana geldiğinde otursunlar diye iki sıra masa sandalyeye izin verdik. Ama adam çok yayıldı, alanı komple kapladı. Belediyeye işgaliye ücreti de ödemiyor. Zabıtalar gidip kendisini uyardı. Fazla koyduğu masaları kaldırttık. İşletme sahibi iki gündür yanıma geliyor. Musa adlı garsonun kendisini dahi dolandırdığını belirtip ‘benim ekmeğimle oynuyor' diye dert yandı. O garson iki hafta önce Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ ile eski Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun Düzce ziyaretinde aynı şeyi yapmış. İşletme sahibi hesap istendiğinden haberinin olmadığını belirtip, ‘Diğerlerine de aynı şeyi yapmış. 100 çay yerine 400 çay parası tahsil edip benden gizlemiş' diyor”