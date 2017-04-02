Samanyolu Haber /Gündem / Bakandan çayların parasını istedi, başına gelmeyen kalmadı /02 Nisan 2017 18:26

Bakandan çayların parasını istedi, başına gelmeyen kalmadı

Bakan Özlü’den çay parası isteyen kafeteryanın sandalye ve masaları toplatıldı, garson işinden oldu.

SHABER3.COM

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün memleketi Düzce’de yürüttüğü referandum kampanyasında içilen çayların parası sorun oldu. Zabıtaların çay parası isteyen kafeterya önündeki masa ve sandalyeleri kaldırttığı iddia edildi

Sözcü’den Kamil Elibol’un haberi şöyle:

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Murat Caymaz'ın çay ocağı sahibine, “O hesabı isteyen garson bir daha burada çalışmayacak” diye gözdağı verdiği iddia edildi. Cayman bu iddiayı yalanlarken, CHP Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan “Başkanlık provasına pilot il seçilen Düzce'den başladılar, garsonu işinden ettiler” diye tepki gösterdi.

Bakan Faruk Özlü, 27 Mart günü Düzce'deki evet çalışmaları kapsamında Cedidiye Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan'a Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AKP milletvekili Ayşe Keşir, AKP İl Başkanı Hikmet Keskin ile Gençlik kolları başkanı Fazlı Koç da eşlik etti. Özlü ve beraberindeki kalabalık Merkez Cami önünde vatandaşlarla çay içip sohbet etti.
 
CHP İl Başkanı Zekeriya Tozan, sohbet toplantısından sonra garsonun AKP İl Başkanı Hikmet Keskin'den çay parası istediğini ve baskıya uğradığını öne sürdü. Tozan, Düzce Belediyesi'nin hesap istenmesinin faturasını işletmeye kestiğini belirterek şöyle dedi:

Bakan ve beraberindeki kalabalık kalkıp giderken garson İl Başkanı'na ‘çay paralarını kim verecek?' diye sormuş. Bu yüzden işletme tepkiye maruz kaldı. Ertesi gün belediye zabıtaları kafeterya-çay ocağına gelip, dışarıdaki masa ve sandalyeleri kaldırdı. Başkan Yardımcısı Murat Caymaz içilen çayların parasını isteyen garsonun işten çıkarılmasını istemiş, o garson işinden, ekmeğinden edildi.”

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Murat Caymaz ise bu iddialara yanıt verdi. Garsonun içilen 100 çayın parasını bizzat Bakan Faruk Özlü'den istediğini duyduğunu söyleyen Caymaz Sözcü gazetesine “O garson sayın Bakan'a terbiyesizlik yapmış, 100 yerine 400 çay parası istemiş. Ben garsonu işten atın diye telkinde bulunmadım” dedi ve şunları söyledi:

“O işletmenin Cami Derneğiyle yaptığı protokol var. Aylık ödemesi gereken masrafları dahi derneğe vermiyormuş. Cami cemaati ve vatandaşlar o meydana geldiğinde otursunlar diye iki sıra masa sandalyeye izin verdik. Ama adam çok yayıldı, alanı komple kapladı. Belediyeye işgaliye ücreti de ödemiyor. Zabıtalar gidip kendisini uyardı. Fazla koyduğu masaları kaldırttık. İşletme sahibi iki gündür yanıma geliyor. Musa adlı garsonun kendisini dahi dolandırdığını belirtip ‘benim ekmeğimle oynuyor' diye dert yandı. O garson iki hafta önce Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ ile eski Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun Düzce ziyaretinde aynı şeyi yapmış. İşletme sahibi hesap istendiğinden haberinin olmadığını belirtip, ‘Diğerlerine de aynı şeyi yapmış. 100 çay yerine 400 çay parası tahsil edip benden gizlemiş' diyor”
<< Önceki Haber Bakandan çayların parasını istedi, başına gelmeyen kalmadı Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:22:18