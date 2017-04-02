Fatih Portakal'dan 'hayır' manifestosu





Fox TV ana haber spikeri Fatih Portakal sosyal medya hesabından AKP'nin başkanlık dediği tek adam sistemini eleştirdi ve 'Bu haliyle hayır' dedi. İşte o tweetler:





#Evethayır kararsızlığı yaşayanlar varsa Paraguay başkanının yaptığı alicengiz oyununa gözatsınlar bu da Paraguay tipi başkanlık olsa gerek.





#CB, #AKP'nin dillerinden düşürmedikleri rahmetli Celal Bayar'ın kızı da hayır diyeceklerdenmiş. Bugün yarın ona da yüklenebilirler.





Merhum Bayar'ın kızı Nilüfer hanım, "yüksek sesle hayır çıkacak" diyor sağ cenahtaki evetçi iki parti acaba ne düşünüyor?





Yeni sistemde Bakanlar #TBMM yerine partili #CB'na karşı sorumlu olacaklar. Görevden alacak olan da CB. Ancak mecliste ant içecekler.





Bu sistemde Hükümet düşüren, bakanı Yüce Divan'a gönderebilecek olan gensoru mekanizması kaldırılıyor. Sadece yazılı soruya yanıt

veriliyor.





Partili olan CB, iş göremeyecek durumda olursa ülkeyi aynı yetkilerle birinci yardımcı yönetecek atamayla mı gelmiş seçilmiş mi bilmiyoruz!





Ya Birinci yardımcının tiniyeti bozuk, gizli bir ajandası da varsa ne olacak al başına belayı! O kişi satın alınmış biri de olamaz mı?





Denetim mekanizması şöyle: bakan veya yardımcılar hk.300 oyla soruşturma önergesi verilecek,360'la soruşturma açılacak.400'le Yüce Divan'a.





Partili olan CB Her suçtan yargılanabilecek:güzel.Ama 300'ke soruşturma önerisi 360'la açılma kararı,400'le Yüce Divan yolu:nasıl olacak?





Partisinin üyesi ya da genel başkanı olan CB'na meclisteki partisi yargılanması için yol verir mi? Aklımla dalga geçmeyin geçirtmem.





Partisinin üyesi ya da genel başkanı olacak olan CB, 13 üyeli HSK'nın 5'ini atayacak. 1 üye de atadığı bakan:etti 6. 7'si de #TBMM'den.





Anayasa Mahkemesinın tüm üyeleri bir partinin üyesi ya da genel başkanı olan partili cumhurbaşkanı tarafından atanacak!





HSK ve AYM partili CB tarafından şekillendirilirken 1'inci maddede "tarafsız ve bağımsız yargı" vurgusunun yapılması ise komedi bir durum.





Partinin üyesi ya da Genel başkanı olan partili cumhurbaşkanı seçim kararı alabilecek kendisini de fesh ederek. Bir de: Meclis de, partinin üyesi ya da GB olan partili cumhurbaşkanlığı sisteminde 2. dönem içinde seçim kararı alabilecek. Peki ne olacak?





Bu durumda ikinci dönemi içerisindeki partili cumhurbaşkanı tekrar adaylığını koyabilecek: etti üç dönem: 15 yıl, bitmedi.





Partisinin GB veya üyesi olan birinin "#TBMM'yi tek sözüyle bitirmesi" demek anlamına gelen gerçek tek kişilik yönetim:Türk tipi başkanlık





Bir de partili olan cumhurbaşkanı milli güvenlikte tek yetkili olacak. istediği anda bir kararname ile ülkede OHAL ilan edebilecek.





OHAL ile birlikte temel ve siyasi hak ve hürriyetler konusunda da kararnameler çıkartabilecek. Sistemin emniyet subabları nedir cevap yok!





Bu maddelerle bu sisteme hayır.





Başkanlıkla ilgili iki haber okudum:Paraguay ve Venezuela ile alakalı. Birinde Meclis'te muhalefet çoğunluktaymiş yetki karmaşası var.+





Paraguay da ise Başkan yönetmeye doymamış doyamamış, tekrar seçilmek için anayasa değişikliği hazırlamış. +





Kötü örnek örnek değildir haklısınız ama gelecek için fikir sahibi olunmasına da engel olmamalı...





Anladığım kadarıyla emniyet subabları ve kontrol mekanizmaları net olmadıkça tek kişilik demokratik!yönetimler başa bela.







































