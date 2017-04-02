Seda Sayan evlilik programları kaldırılmasın diye bakın kimi aramış!

Evlilik programlarının kaldırılmaması için Seda Sayan kendisini de düşünerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile programlarının kaldırlmaması için görüşmüş.







Posta gazetesinden köşe yazarı Serhan Sokulgan'ın iddiasına göre, Seda Sayan Emine Erdoğan'a uzlaşma teklif etmiş.





RTÜK PROGRAMLARIN KALDIRILMASINI ÖNERDİ





Yayından kaldırılması düşünülen izdivaç programları için 5 kanalın genel müdürleri RTÜK yönetimi ile bir araya geldi. RTÜK, kanal genel müdürlerine "Evlilik programlarını kaldırmanızı öneririz çünkü para cezaları sürecek" dedi.





BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ: AMACIMIZ YASAKLAMAK DEĞİL





Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un "Bizim amacımız yasaklamak değil, bu programların kendilerine çeki düzen vermesi" dedi. Gerçekten de Numan Kurtulmuş haksız değil. Çok doğru bir şey söylemiş. Ben bile zaman zaman izlediklerime inanamıyorum. Hatta bu programlarda çoğu zaman kim bilir ne çirkin kelimeler dönüyorsa biplenerek sessizleştiriliyor.