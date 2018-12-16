Samanyolu Haber /Gündem / Bakana mecliste görülmemiş istifa protestosu /16 Aralık 2018 00:27

Bakana mecliste görülmemiş istifa protestosu

Meclis Genel Kurulu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, konuşmak için kürsüye çıktığı sırada CHP'li milletvekilleri, 'istifa' yazılı dövizler açarak, 'istifa' sloganı attı. CHP'li milletvekilleri tarafından Ankara'da 9 kişinin öldüğü tren faciasından sorumlu tutulan Bakan Turhan, bütçe konuşması sonrası AKP'li milletvekillerince sıraya girilerek tebrik edildi.

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Meclis Genel Kurulu’nda CHP milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın konuşmak için kürsüye çıktığı sırada ‘istifa’ yazılı dövizler açtı.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Meclis Genel Kurulu'nda bakanlığının 2019 yılı bütçesine ilişkin konuşmak için kürsüye çıktı. Bakan Turhan, CHP'li milletvekilleri tarafından protesto edildi. CHP'liler 'İstifa' yazılı dövizler açıp, 'İstifa' sloganı attı. Bu sırada AK Parti'li milletvekilleri de Bakan Turhan'ı ayakta alkışlayarak CHP sıralarına karşılık verdi. Protestonun uzaması üzerine birleşime ara verildi.

CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ GENEL KURUL'U TERK ETTİ
Bakan Turhan, aradan sonra tekrar kürsüye çıktı. CHP'liler ise Bakan Turhan'ın konuşmasını dinlemeden Genel Kurul'u terk etti. Bakan Turhan, Ankara'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasına ilişkin, "Tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınları ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu kazayla ilgili üç gündür yoğun müzakere yaşandı. Değerlendirmeleri ve insani hassasiyeti çok kıymetli buluyorum. Başka mecralarda yapılacak değerlendiremleri de önemsiyoruz. Odaklandığımız nokta, insan hayatı ve güvenliktir. Bu çerçevede kazanın sebebine yönelik incelemeler çok yönlü olarak devam ediyor, sonuçlarını en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız. Elbette müsebbipler hakkında gereken yapılacaktır" dedi.

Bakan Turhan, kazayla ilgili sinyalizasyon sistemi tartışmasına da değinerek, "Sinyalizasyon konusu sürekli tartışılıyor. Sinyalli hat uzunluğunu son 9 yılda 5 bin 746 kilometreye ulaştırdık. Demiryollarımızda günde sinyalizasyon sistemiyle 746, trafik memuru ile 493 adet tren taşımacılık hizmeti veriyor. Olmazsa olmaz değil" diye konuştu.


 
 
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