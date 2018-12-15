Gereksiz dedikleri Sinyalizasyon sistemini iki kez ertelemişler

Birgün Gazetesi'nin haberine göre Ankara’da Konya Yüksek Hızlı Treni ile kılavuz trenin çarpıştığı faciaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Projeyi üstlenen Gülermak-Kolin Ortaklığı’na 2017’de bitmesi gereken sinyalizasyon sistemini tamamlaması için 2019 sonuna kadar ek süre verildiği iddia edildi.





Süre iki kez uzatıldı





TMMOB ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), facianın sinyalizasyon sistemlerinin bulunmamasından kaynaklandığını açıkladı. Sinyalizasyon sistemine ilişkin tartışmalar sürerken TCDD’nin sinyalizasyonun yapımına ilişkin sözleşmede iki kez süre uzatımı yaptığı bildirildi.





İlk tarih Ekim 2017





Yüksek Hızlı Tren hattı için Mart 2016’da TCDD ile Gülermak-Kolin Ortaklığı bir sözleşme imzaladı. Sözleşmeye göre, Ankara-Kayaş arasındaki sistemin Ocak 2018’de, facianın gerçekleştiği Ankara-Sincan hattının ise Ekim 2017’de tamamlanması gerekiyordu. Projenin tamamlanması için hazırlık aşamasında belirlenen sürenin 36 ay olmasına karşın sözleşme 17 aylık imzalandı. Yaklaşan seçimden önce hattın açılması için sürenin kısaltıldığı ileri sürüldü.









Sözleşmede belirlenen tarihte sinyalizasyon sistemi kurulamayınca TCDD, Gülermak-Kolin Ortaklığı ile tekrar masaya uzatarak 1 yıllık bir “süre uzatımı” verdi. Mart 2018’de ise projenin tamamlanmadığı, sinyalizasyon sisteminin yazılımının dahi olmadığı ortaya çıktı. Buna rağmen TCDD, “kısmi geçici kabul”le projeyi onayladı. Nisan ayında ise gösterişli bir törenle Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren hattı açıldı. Projenin tamamlanması için Aralık 2019 tarihine kadar Gülermak-Kolin Ortaklığı’na tekrar süre verildi.





Projenin sinyalizasyon sistemi tamamlanmadan açılmasının faciaya davetiye çıkaracağına ilişkin Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası’nın ve TMMOB ile bağlı odalarının uyarılarına rağmen açılış yapıldı. Yapılan itirazlara ise “Türkiye’nin birçok noktasında sinyalizasyon sisteminin olmadığı” yanıtı verildi.





Uyarılar dikkate alınmadı





Meslek örgütlerinin, Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren hattının çok yoğun bir hat olduğu için birçok riskin ortaya çıkabileceği ve sinyalizasyon sistemi tamamlanmadan açılış yapılmaması gerektiği uyarıları dikkate alınmadı.





Demiryollarının yüzde sekseni riskli





RS FM'de yayımlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Çorlu'daki tren kazasının yaşandığı hattın danışmanı ve kazaya ilişkin soruşturmanın bilirkişisi Prof. Mustafa Karaşahin, "Türkiye'deki demiryolu hatlarının yüzde 80'inde sinyalizasyon yok" dedi. Sinyalizasyon sisteminin kurulumunun uzun soluklu bir iş olduğuna ve çalıştırıldığında kazaları kesin olarak önleyeceğine vurgu yapan Karaşahin sözlerini şöyle sonlandırdı, “Trafik kontrol merkezi 2 trenin aynı hatta olduğunu görüyor. Bir makas tanzimi yapılması gerekiyor ama yapılmadığı anlaşılıyor. Türkiye'deki demiryolu hatlarının yalnızca yüzde 20'sinde sinyalizasyon var.”





Bakan soruyu beğenmedi!





Sinyalizasyon eksikliği iddialarına cevap veren Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, "Sinyalizasyon sistemi demiryolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil. 'Sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu' gibi değerlendirme yapanlar, doğru bir değerlendirme yapmıyor" dedi. Turhan’ın "Trenlerde bu sistem var mıydı?" sorusuna ise ‘Vardı’ yanıtını veremeyerek "Bu soru doğru bir soru değil" demesi dikkat çekti.