Samanyolu Haber /Gündem / 'Allah kimseyi Reza gibi şerefsiz rüşvetçiyi savunmak zorunda bırakmasın' /30 Kasım 2017 14:45

'Allah kimseyi Reza gibi şerefsiz rüşvetçiyi savunmak zorunda bırakmasın'

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı programda Man Adası belgeleri açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır sözlerle yüklenen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a, “Mezarlıktan geçerken ıslık çalanları anımsatıyor, AKP yönetimi ellerini açmış dua ediyor. Reza Zarrab ötmesin diye, Allah kimseyi, Zarrab gibi bir rüşvetçiyi savunmak zorunda kalmasın” dedi.

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T24'ün haberine göre TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Bozdağ, gazetecilerin Reza Zarrab’ın itirafları ve Man adası belgelerine ilişkin sorularını yanıtladı. “Zarrab, AKP tarafından korunup kollanmasaydı bunları yaşamıyor olacaktık” diyen Yarkadaş,” Zarrab gibi bir şerefsizi şerefli Türk bayrağının önüne oturtanlar dünkü itiraflar sonrası, sadece Çağlayan'a 45 milyon Euro rüşvet verdim demesi sadece AKP hükümeti için bir istifa nedenidir” ifadesini kullandı.

Yarkadaş’ın açıklamaları şöyle.

Bekir Bozdağ mezarlıktan geçerken ıslık çalanları anımsatıyor.  AKP yönetimi ellerini açmış dua ediyor rıza ötmesin diye. Allah kimseyi sarraf gibi bir rüşvetçiyi savunmak zorunda kalmasın.  Zarrab gibi bir şerefsizi şerefli Türk bayrağının önüne oturtanlar dünkü itiraflar sonrası Zarrab’ın sadece Çağlayan'a 45 milyon Euro rüşvet verdim demesi sadece AKP hükümeti  için istifa  nedenidir. Sadece 45 milyon Euro komisyon verildiyse ortada milyar dolarlık bir rüşvet vardır.

Türkiye'yi uluslararası şantaja maruz bırakanlar bizzat AKP ulusal güvenlik sorunudur. Yargıya gidin yargıya gidin diyorlar . İşte bir yargılama devam ediyor.   Genel başkanımızın ve yaptıkların arkasındayız.  Ona yönelecek saldırı tehdidin karşılıksız kalacağını sanmasınlar. Bizim, AKP yönetimini ikna etme derdimiz yok. Gelin komisyon kuralım. Biz belgeleri verelim. Eğer sahteyse bizi 80 milyona rezil edin. Peki siz araştırılmasından neden kaçıyorsunuz. AKP bu komisyonu kurduğunda CHP belgeleri  komisyona teslim edecek. Bir para kaçırma mı var, kara para mı var. Yarı yargı olan Mecliste ortaya konsun ve  halk kimler tarafından yönetildiğini görsün.

Herkes CHP belgeleri neden vermiyor diye soruyor. Ben de soruyorum. 4 bin savcı var. Neden bir tane savcı kaç gündür devam eden bir tartışma ile ilgili resen soruşturma başlatmıyor. AKP bu hale getirdi. Şimdi bize bu yargıya gidin diyor. Erdoğan para gitmedi geldi diyor. O zaman. Soruyorum ne sattınız da  geldi bu para”. 

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