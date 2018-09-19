Bakan zam yok dedi, KYK zam yaptı

Kredi Yurtlar Kurumu'nda yeni eğitim döneminin başlamasına kısa süre kala yemek fiyatlarına zam geldi.





Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun “Bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne (KYK) bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız” açıklamasının hemen ardından gelen zama ilişkin bir açıklama yapan İyi Parti milletvekili Bedri Yaşar, “Ekmek ücretsizken 25 kuruş, tavuk 4 TL iken 5,25, çorba ve pilav 2 TL iken 2,5, kuru fasulye 2,5 TL iken 3,5, makarna 2,25 iken 2,75 TL oldu" dedi.





Yaşar, "Bu zamlara karşılık akşam yemeği beslenme yardımına sadece 1 TL zam yapıldı. Bu çocuklarımızın birçoğunun aileleri asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.





Boğaziçi Üniversitesi'nde de yemekhane ve yurt ücretlerine yüzde 50'ye ulaşan oranda zam yapılmıştı.