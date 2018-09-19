Samanyolu Haber /Politika / MHP'li isim: AKP ile 30 ilde ittifak yapılacak /19 Eylül 2018 22:35

MHP'li isim: AKP ile 30 ilde ittifak yapılacak

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, yerel seçimlerde 30'a yakın ilde AKP ile ittifak yapılacağını belirterek, ''İllerde ittifak yapmamızın sebebi, CHP’nin genel seçimlerde olduğu gibi HDP ile ittifak yapabileceği ve o illerde seçimlerin Ak Parti ve MHP açısından kaybetme riski göründüğü için böyle bir durum ortada'' dedi.

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MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Seydişehir gezisinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Burada partililerine seslenen Kara, gelecek yıl yapılacak olan yerel seçimlere değindi. Yerel seçimlerde 30'a yakın ilde AKP ile ittifak yapacaklarını belirten Kara, ilçelerde ise her partinin kendisinin aday çıkaracağını kaydetti. Kara, adayların ise yakında Kızılcahamam'da yapılması planlanan kampta belirleneceğini ifade etti.

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AKP ile ittifakın nedenini de açıklayan Kara, şunları söyledi:

''İllerde ittifak yapmamızın sebebi, CHP'nin genel seçimlerde olduğu gibi HDP ile ittifak yapabileceği ve o illerde seçimlerin Ak parti ve MHP açısından kaybetme riski göründüğü için böyle bir durum ortada. Bu duruma Sayın Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan olumlu bakıyorlar. İlçelerde ise herkes kendi adayını çıkaracak görünüyor. MHP olarak güçlü bir şekilde başta Seydişehir olmak üzere Konya ve Seydişehir'de yerel seçimlerde kendi adayımızı koyacağız. Bugünkü durum böyle görünüyor".
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