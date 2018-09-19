Samanyolu Haber /Gündem / Cübbeli, 'Din istismarı yapılıyor' diyerek RTÜK'e başvurdu /19 Eylül 2018 18:38

Cübbeli, 'Din istismarı yapılıyor' diyerek RTÜK'e başvurdu

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, FM TV’yi 'Çocukların istismar edildiği' gerekçesiyle RTÜK’e şikayet etti. Cübbeli Ahmet, 'dinin son 10-15 yılda tekke ve tarikatlar aracılığıyla istismar edildiğinden' dert yandı.

Cübbeli şarlatanın görüntüleri tartışılıyor

Hz. Peygamber'in (as) sandaletlerinin imitasyonunu yaparak 130 TL'ye satan Cübbeli, bir televizyon kanalını “Çocuklar istismar edildiği” ve “Kendisinin hedef alındığı” gerekçesiyle RTÜK’e şikayet etti. Şikayet sonrası RTÜK, ilgili kanunun ihlal edildiğine karar vererek, FM TV’ye ceza verdi.

Geçtiğimiz günlerde medyaya yansıyan ve 100 yıllık protez kolu öperken görüntülenen Cübbeli'nin şimdi de ilginç itirazı gündemde.

Evrensel’den Derya Kaya‘nın haberine göre, Şikayete konu olan haber programının 16 ve 20 Haziran 2017 tarihli yayınlarında konuşturulan çocuklar, Cübbeli Ahmet Hoca hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bizler Fatih Medreselerinde hafız olabilmek için okuyan, küçücük kalplerimizde Kur’an-ı Kerim’i ezberlemeye çalışan, Rabbimize emanet küçücük talebeleriz. Ey Cübbeli Ahmet Hoca ve İsmailağa Vakfı! Fatih Medreselerini kötülemekle bizleri kötülüyorsunuz ve engelliyorsunuz farkında mısınız? ‘Fatih medreselerine talebe vermeyin’ diyorsunuz. Bunu söylemekle bir neslin İslami yetişmesini engelliyorsunuz. ‘Fatih Medreselerine yardım etmeyin’ diyorsunuz. Hafız olabilmek için küçücük bedenimize güç ve kuvvet olacak, önümüze gelecek olan bir ekmeği ve yemeği bize çok mu görüyorsunuz? Ey Cübbeli Hoca ve İsmailağa Vakfı! Bizlerin minik kalplerini kırdığınızdan ve üzdüğünüzden dolayı sizleri Allah’a emanet ediyoruz.”

‘MEDRESE YERİNE MEB OKULLARI…’

Ünlü’nün avukatları şikayet dilekçesinde programda yaşları 5 ile 15 arasında değişen çocukların konuşturulduğu ve müvekkillerinin çocukların medreselerde eğitim almasını engellediğine yönelik ithamlarda bulunulduğuna dikkat çekerek, çocukların medreselerde değil, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında eğitim görmesi gerektiği yönünde açıklamalara yer verdi.

‘DİN İSTİSMARI YAPILIYOR’

Ünlü’nün avukatları şikayet dilekçesinde akademik çalışmalara atıf yaptı. Avukatlar, “Önemle belirtmek isteriz ki akademik çalışmalarda doktrince çocukların bu şekilde dini görüşleri kabul ettirme amacıyla kullanılması din istismarı olarak nitelenmektedir” ifadelerini kullandı.
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