Bakan Soylu: Devlet işliyor

Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "Ankara Göç Değerlendirme Toplantısı"na gelişinde gazetecilerin üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili sorularını yanıtlayan Soylu, operasyonların devamı gelecek mi?" şeklindeki soruya "Devlet işliyor, hukuk işliyor, demokrasi işliyor ve süreç işliyor" sözleriyle cevap verdi.







"Terörü halkın helal oylarıyla belediyelerde merkez haline getirmeye çalışanlara devletin sessiz kalmasını beklemek yanlıştır" diyen Soylu, Avrupa ülkelerinde de terörle mücadelede benzer uygulamaların gündeme geldiğini savundu.