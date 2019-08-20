Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Soylu: Devlet işliyor /20 Ağustos 2019 12:16

Bakan Soylu: Devlet işliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili "Terörle demokrasi arasına bir meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk işlemektedirler" değerlendirmesinde bulundu.

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Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "Ankara Göç Değerlendirme Toplantısı"na gelişinde gazetecilerin üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili sorularını yanıtlayan Soylu, operasyonların devamı gelecek mi?" şeklindeki soruya "Devlet işliyor, hukuk işliyor, demokrasi işliyor ve süreç işliyor" sözleriyle cevap verdi.

"Terörü halkın helal oylarıyla belediyelerde merkez haline getirmeye çalışanlara devletin sessiz kalmasını beklemek yanlıştır" diyen Soylu, Avrupa ülkelerinde de terörle mücadelede benzer uygulamaların gündeme geldiğini savundu.
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