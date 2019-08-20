Samanyolu Haber /Gündem / Muharrem İnce’den Metin Feyzioğlu’na çağrı /20 Ağustos 2019 12:25

Muharrem İnce’den Metin Feyzioğlu’na çağrı

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Eski Milletvekili Muharrem İnce, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’na adli yıl açılış töreniyle ilgili çağrıda bulunarak, “Kendisini seçenlere kulak vermeye davet ediyorum” dedi.

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Adli Yıl Açılış Töreni’ne Beştepe’de yapılması nedeniyle katılmayacaklarını duyuran baro başkanlarına bir destek de CHP’li Muharrem İnce’den geldi.

Muharrem İnce Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, “Yargı evini terk edemez. Hukukun cübbesine ilik açılamaz…” ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı:

“Adalet” doğumla kazanılmış en kat’i sosyal hakediş ve insana dair en hayati ihtiyaçtır. Bir kul hakkı manifestosudur. Sınırları ve sınıfları kaldıran, coğrafyaları birleştiren; eşit yaşam inancının soluğudur adalet.

Hukuk ve yargı, bu kadim maneviyatın maddi ve fiziki bekçileri olmalıdır. Ülkemizdeki tüm temsilcilerine hatırlatırım ki; adalet satın alınamaz, ayağa çağrılamaz, el-etek öpemez, sarayın soytarısı-yürütmenin alkışçısı-menfaatin prangalısı olamaz.
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