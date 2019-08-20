Muharrem İnce’den Metin Feyzioğlu’na çağrı

Adli Yıl Açılış Töreni’ne Beştepe’de yapılması nedeniyle katılmayacaklarını duyuran baro başkanlarına bir destek de CHP’li Muharrem İnce’den geldi.





Muharrem İnce Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, “Yargı evini terk edemez. Hukukun cübbesine ilik açılamaz…” ifadelerini kullandı.





Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı:





“Adalet” doğumla kazanılmış en kat’i sosyal hakediş ve insana dair en hayati ihtiyaçtır. Bir kul hakkı manifestosudur. Sınırları ve sınıfları kaldıran, coğrafyaları birleştiren; eşit yaşam inancının soluğudur adalet.





Hukuk ve yargı, bu kadim maneviyatın maddi ve fiziki bekçileri olmalıdır. Ülkemizdeki tüm temsilcilerine hatırlatırım ki; adalet satın alınamaz, ayağa çağrılamaz, el-etek öpemez, sarayın soytarısı-yürütmenin alkışçısı-menfaatin prangalısı olamaz.