Bakan: Ruhunda var, ödeyeceğiz

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, “3. Köprü için devletin ek para ödediği" yönündeki soru üzerine, "Niye garantiden kaynaklı para ödüyoruz demesinler. Çünkü işin ruhunda bu var, bu parayı ödeyeceğiz” dedi.



Bakan Arslan “Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne devletin ek para ödediği yönündeki” soru üzerine, “Köprülerin geçişlerinden kaynaklı garanti verdiğimiz, geçişlerin garantileri karşılamadığı, ülkenin zarar ettiği gibi bir yaklaşım var. Bu ‘yap-işlet-devret’i anlamadığımız anlamına geliyor. Anlamadığımızı gösteriyor. Kamu-özel işbirliği yaparken amacımız şudur; birincisi özel sektör dinamiğini devreye sokarak projeleri bir an önce bitirmek. Bunlardan kaynaklı hem sosyal fayda sağlamak hem ülkemize katma değer oluşturmak. Yaptığımız her projenin etrafından sanayi gelişiyor, endüstri gelişiyor, ticaret büyüyor ve ülkemize ilave katma değer oluşturuyor. Biz olaya böyle bakıyoruz” dedi.





"YAP İŞLET DEVRET MODELİNİN RUHUNDA BU VAR"





Arslan şunları söyledi:





“Fizibilitelerimiz gösteriyor ki başlangıçta bütün köprüler ve otoyollar için geçerli; başlangıçta garanti rakamı yakalanmayabilir. Ancak süre içerisinde bu rakamlar yakalanacaktır. Başlangıçta bütün projelerimizde garantiden kaynaklı bir ödeme yapmamız söz konusu. Biz bu ödemeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bütün bu projelere biz her hangi bir para ödemeden, özel sektör tarafından bu projeler yapılıyor. Günün sonunda bu projeler bizim oluyor. Kimse gelip, ‘8-10 milyar dolar para yatırıp günün sonunda da bunu size bedava bırakmaz. Elbetteki geçişten kaynaklı bir ücret toplayacak. Aradaki farkı biz vereceğiz. Ama işletme döneminin sonunda da tüm bu projeler bizim olacak. Biz bunları işletip ayrıca gelir elde edeceğiz. ‘Yap-işlet-devret’in ruhunda bu var. Lütfen bunu alıp başka köprülerle kıyaslamasınlar, karıştırmasınlar. 'Niye garantiden kaynaklı para ödüyoruz’ demesinler. Çünkü işin ruhunda bu var, bu parayı ödeyeceğiz."