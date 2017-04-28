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Kaburgaları kırık halde videosunu çektirip yayınladı
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Kaburgaları kırık halde videosunu çektirip yayınladı
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28 Nisan 2017 09:11
Kaburgaları kırık halde videosunu çektirip yayınladı
Bursa'da hastanede kaburgaları kırık halde yatan bir vatandaş, Ortopedi servisinin perişan halini videoya çekerek yayınladı.
Hastanenin perişan halini yayınladı
Trafik kazası sonrası geldiği Tıp Fakültesi hastanesinde kırık yatakta ve pislik içindeki bir odada yatırıldığını söyleyen kimliği belirsiz vatandaş, çektiği videoyu sosyal medyada yayınladı
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