Samanyolu Haber /Gündem / AKP, Avrupa'ya yaptırım uygulamaya başladı /28 Nisan 2017 08:49

AKP, Avrupa'ya yaptırım uygulamaya başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AKPM’nin denetim kararının ardından uygulanacak yaptırımı açıkladı.

SHABER3.COM

Çavuşoğlu, AKPM bütçesine en fazla katkı sağlayan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirterek “Onu düşüreceğiz, minimum ödeme yapacağız” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Komisyonu’nun (AKPM) Türkiye’ye yönelik denetim kararının ardından atılacak adımı açıkladı. Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi bütçesine en fazla katkı sağlayan ve “grand payeur” olan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirterek, “Onu düşüreceğiz. Minimum ödeme yapacağız. Heyet gönderip göndermemeyi de değerlendiriyoruz. Başka atabileceğimiz adımlar da var. Şunu bilsinler ki buna pişman olacaklar” dedi. Türkiye, geçen yıl 33 milyon Euro katkı sağlamıştı.


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