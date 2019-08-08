Samanyolu Haber /Gündem / Bakan 'peşkeş' haberlerinden rahatsız oldu: 564 haber sansürlendi! /08 Ağustos 2019 12:28

Bakan 'peşkeş' haberlerinden rahatsız oldu: 564 haber sansürlendi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yöneticisi olduğu Medipol Üniversitesi’ne Ankara Tren Garı kampüsü içerisinde bulunan TCDD Misafirhanesi ve TCDD Müzesi binasının tahsis edilmesi büyük tepki çekmişti. Bu iki bina dışında da Bakan'ın yönetici olduğu üniversiteye çok sayıda tahsis yapılığı ortaya çıkınca haberlerden rahatsız olan üniversite yönetimi tam 3 klasör dolusu habere sansür istedi. Mahkeme, içinde 'peşkeş', 'kıyak' ve 'Ankara tarihi parsel parsel veriliyor' ifadelerinin geçtiği 564 habere erişim engeli getirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yöneticisi olduğu Medipol Üniversitesi, kamu binalarının tahsisinin ardından şimdi de büyük sansür adımıyla gündemde. 

İstanbul ve Ankara Medipol Üniversitesi, haklarında çıkan haberlere ilişkin İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak tam 3 klasör dolusu habere sansür istedi.

Üniversitenin talebini inceleyen mahkeme, tam 3 klasör haberi inceleyerek tam 564 habere erişim engeli getirdi.

PEŞKEŞ RAHATSIZ ETTİ

Mahkemenin kararında sansür kararı verilen haberlerin numaralarına yer verilirken, "Belirtilen linklerde haber başlığı ya da konu başlığı olarak 'Ankara tarihi parsel parsel veriliyor', 'peşkeş listesine tarihi tren garı da eklendi', 'peşkeş çektiler', 'medipole bir kıyak daha', 'medipol üniversitesine bir kıyak daha', 'sağlık bakanı ranta doymuyor' şeklinde ibarelere yer verildiği, kullanılan dil ve uslûbun karalayıcı ve itham edici mahiyette olduğu, haberi okuyan kişide kuşku ve husumet yaratıcı bir hal oluşturduğu, bu sebeple bu linkler yönünden hakimliğimizce kişisel haklara saldırı şartları oluştuğu değerlendirildiğinden talebin kabulüne karar vermek gerekmiştir" denildi.

Mahkeme, 3 klasör dolusu sansür talebinde yer alan diğer haberlere ilişkin ise "basın özgürlüğü" hatırlatması yaparak sansüre yer olmadığına karar verdi.
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