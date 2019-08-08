Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de Çin ürünleri devlet dairelerinde yasaklandı /08 Ağustos 2019 12:30

ABD'de Çin ürünleri devlet dairelerinde yasaklandı

ABD yönetimi devlet kurumlarının Çinli şirketler Huawei, ZTE Corp, Hytera, Hikvision ve Dahua şirketlerinden ürün almasına yasak getirdi.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, devlet kurumlarının Çinli şirketler Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision ve Dahua'dan ürün almasını geçici olarak yasakladı.

Reuters'te yer alan habere göre, ABD yönetiminin söz konusu teknoloji firmalarına uyguladığı yeni yasak, Trump yönetiminin geçen yıldan bu yana Çinli şirketlere uyguladığı baskının yeni bir aşamasını oluşturuyor.

Yasak kapsamında Trump yönetimi, Huawei de dahil olmak üzere devlet kurumlarının Çinli teknoloji şirketleri ZTE, Hytera, Hikvision ve Dahua’dan ürün almasına geçici olarak yasak getiriyor.

Yasak, geçen yıl ABD’de kabul edilen “Ulusal Savunma Yetki Yasası” kapsamında değerlendiriliyor. Yasa, ABD’de kamu kaynakları ile “üstü örtülü” telekomünikasyon şirketlerinden ekipman ve servis alınmasını kısıtlamıştı.

Huawei şirketinden yapılan açıklamada yasağın anayasaya uygunluğu konusunda mücadeleye devam edileceği belirtildi. ABD hükümeti, 5G altyapı hizmetleri de veren Huawei firmasının faaliyetlerinin Amerikan halkının verilerini tehlikeye attığını iddia etmişti. Huawei ise ABD yönetiminin şirkete yönelik “Çin adına casusluk” iddialarını ret ediyor.

Yasaklanan beş şirketten biri olan Hikvision’dan yapılan açıklamada ise şirketin faaliyet gösterdiği bütün ülkelerde yasalara ve kurallara uyduğu kaydedildi. Açıklamada, “Hikvision, ürünlerinde ABD hükümeti tarafından zorunlu kılınan koşullara uymak için çaba sarf ediyor” ifadeleri kullanıldı.
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