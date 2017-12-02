Samanyolu Haber /Gündem / Bakan istifasını sundu Erdoğan 'bekle revizyon var' dedi! /02 Aralık 2017 13:54

Bakan istifasını sundu Erdoğan 'bekle revizyon var' dedi!

Sağlık Bakanlığı ve AKP kulislerinde, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a istifasını sunduğu, Erdoğan’ın ‘Şu an zamanı değil. Zaten bir kabine revizyonu düşünüyoruz’ diyerek istifayı geri çevirdiği iddia ediliyor.

Bakan istifa etti Erdoğan 'bekle' dedi

Sağlık Bakanı istifasını sundu, Erdoğan 'bekle revizyon var' dedi

Sağlık Bakanlığında bir süredir yaşanan atama krizi, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a istifasını sunmasıyla sonuçlandı. Sağlık Bakanlığı ve AKP kulislerinden edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanın istifasını, ‘Şu an zamanı değil’ diyerek geri çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Bakan Demircan’a, ‘Zaten bir kabine revizyonu düşünüyoruz, o zaman bakarız’ dediği iddia ediliyor.


 
Ahmet Demircan’ın bakanlık koltuğuna oturmasından bir ay sonra, 25 Ağustos 2017 tarihinde Olağanüstü Hal(OHAL) kapsamında çıkarılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı’nın hem merkez hem de taşra teşkilatında önemli değişikliklere gidildi. Halk Sağlığı ve Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlıkları yürürlükten kaldırılarak bu kurumlar genel müdürlük olarak yeniden düzenlendi. Bakanlığın il düzeyindeki hizmetlerinin yürütülmesinden il sağlık müdürlerinin sorumlu olacağı yeni düzenlemede hastanelerin de başhekimler tarafından yönetilmesi öngörüldü. Bütün atamaların da en geç üç ay içinde, 25 Kasım’a kadar bitirilmesi gerekiyordu. Ancak atamalar bir türlü tamamlanamadı. Atamaların uzamasında MİT(Milli İstihbarat Teşkilatı)’e gönderilen isimlerin geri dönmesi başta olmak üzere birçok sebep sayılıyor.

Bu süreçte 61 ile sağlık müdürü atanırken Ankara’nın da aralarında bulunduğu 23 ile sağlık müdürü atanamadı. Birçok hastanenin de başhekimi ataması yapılamadı. Atamalar gereken yasal sürede tamamlanamayınca sürenin bitmesine bir gün kala, 24 Kasım tarihinde bir genelge çıkarılarak sözleşmelerin yeni atamalara kadar uzatıldığı duyuruldu.

Ahmet Demircan kimdir?

Ankara kulislerinde bir süredir, uzayan atamaların Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile AK Parti’nin il başkanlarını ve milletvekillerini karşı karşıya getirdiği konuşuluyordu. Kendi istedikleri isimlerin atanması için bakanlığın ve genel merkezin yolunu aşındıran il başkanları ile milletvekilleri, Sağlık Bakanı’nı Cumhurbaşkanı’na şikâyet etti. Kriz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın Cumhurbaşkanı’na istifasını sunmasına kadar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istifayı şimdilik geri çevirdiği konuşuluyor.

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