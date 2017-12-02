Reuters havuz medyasına şaşırdı

Türkiye’de gazetelerin Reza Zarrab davasını haberleştirme biçimi, İngiliz haber ajansı Reuters’a haber oldu. Reuters, dünya çapındaki abonelerine ‘Türkler altın tüccarının davası için sosyal medyanın başında toplandı’ başlığıyla duyurduğu haberde, Türkiye medyasını eleştirdi.





Haberde, “Türkiye’nin siyasi ve mali konulardaki liderlerinin yasadışı davranışları bu hafta ülkede büyük şaşkınlığa sebep oldu ancak bazı gazetelerin bunun yerine mahkeme salonu komplolarına ve kıyafetlere odaklanması nedeniyle çok sayıda Türk habere aç kaldı” ifadeleri kullanıldı.





Reuters, Habertürk gazetesinin duruşmanın ikinci gününden sonra haberi Reza Zarrab’ın kıyafetleri üzerinden görmesini eleştirdi: “Davanın ana tanığı olan Reza Zarrab’ın New York’taki mahkeme salonunda, İran’ın yaptırımları ihlal etmesine yardımcı olmak için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir işleme onay verdiğini söylemesinin ardından Habertürk birinci sayfasındaki haberde ‘2. gün casual chic’ başlığını kullandı.”





‘UYANIKLIK’







Reuters habere şu ifadelerle devam etti: “Diğer yayınlar gibi Habertürk de önemli meseleleri uyanık bir biçimde atlamıştı. Erdoğan geçen yılki başarısız darbe girişimi sonrası çok sayıda gazetecinin de hapse atıldığı, yargıdan medyaya uzanan bir baskının başındaki isim. Aynı zamanda, kendisine hakaret ettiğini düşündüğü kişileri de sık sık mahkemeye verdi.”





Haberde, ‘hükümet yanlısı’ diye nitelenen Star gazetesinin Zarrab davasını birinci sayfasından ‘Amerikan tiyatrosu’ başlığıyla gördüğü de belirtildi





Reuters, “Sınırlı veya şüpheci haberler, meraklı Türklerin #Zarrabcase ve #Zarrabkonusuyor etiketlerinin trending topic haline geldiği Twitter’a yönelmesine yol açtı. Davanın bu hafta başlamasından bu yana Twitter’da Zarrab’la ilgili binlerce tweet, retweet ve yanıt yazıldı… Mahkeme salonundan tweet atan gazetecilerin takipçi sayıları son iki günde tavan yaptı, bazı vakalarda 20 kattan fazla arttı'' ifadelerini kullandı.

