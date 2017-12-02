Gündeş'in mal varlığına neden el konulmadı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz’ın talimatıyla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderilen yazı ile Reza Zarrab’ın mal varlığına el koyma kararı verildi. ABD’de devam eden davada tanık olarak yer alan Reza Zarrab ve kızı Alara Sarraf dahil 22 yakınının yer aldığı listede Ebru Gündeş’in adı yer almıyor.







Karar sonrası Zarrab Ailesi’nin avukatı Şebnem Eriş yaptığı açıklamada “Ailenin mal varlığına el konulması kararını şaşkınlıkla karşılıyoruz” dedi.







Avukat Eriş, Ebru Gündeş’in isminin listede olmamasıyla ilgili “Çiftin ortak çocukları Alara Sarraf’ın ismi var. Ebru Gündeş’in önceki güne kadar bir boşanma davası açmadığını biliyoruz. Bize ulaşan bir boşanma başvurusu da yok. Gündeş’in isminin listede olmaması, kızları Alara’nın isminin listede olmasının nedeni bilmiyorum” dedi.