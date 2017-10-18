Samanyolu Haber /Gündem / 'Bakan geldiğinde çıkıp karşılama bile yapmadı' /18 Ekim 2017 11:05

'Bakan geldiğinde çıkıp karşılama bile yapmadı'

Adalet bakanlığı eski müsteşarı Kenan İpek kudretli biriyken neden görevden alındı?

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Yandaş yazar Nagehan Alçı'ya göre yeni Adalet Bakanı olan Abdulhamit Gül'ü takmaması ona pahalıya patladı:

''Farklı isimlerden aynı şeyi duydum: Bakan Gül ile Müsteşar İpek’in iş yapma biçimleri birbirine benzemiyormuş. İpek, özgül ağırlığı fazla bir müsteşar olduğu için zaman zaman Bakan ile aralarında sıkıntılar yaşanıyormuş. Kısacası Bakan Gül ile Kenan İpek arasında bir uyumsuzluk yaşandığı ve temel sebebin bu olduğu Ankara’da herkesin konuştuğu bir sır. Hatta kulisler Kenan Bey’in Gül bakan olduğunda odasından çıkıp karşılama yapmadığına kadar gidiyor...''
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