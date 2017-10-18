ABD'den Türkiye'ye sert OHAL eleştirisi

Helsinki Komisyonu’nun önde gelen 4 üyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup yazarak ‘OHAL’i bitirin’ çağrısı yaptı. Kongre üyeleri Roger Wicker, Chris Smith, Ben Cardin ve Alcee Hastings tarafından kaleme alınan mektupta, Türkiye’de 2016 yılı Temmuz ayından bu yana uygulanan OHAL’in acil olarak kaldırılması ve ülkenin yeniden bağlı olduğu uluslararası anlaşmalara uygun şekilde yargı bağımsızlığı ve standartlarına dönmesi çağrısı yapılıyor.







Mektuba ayrıca Marco Rubio, Thom Tillis, Roger Aderholt, Randy Hultgren, Gwen Moore ve Sheila Jackson Lee gibi Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti’den isimler de imza koydu.





Mektupta, “Hükümetinizin, Türkiye’de insan hakları ve demokrasi kurallarını hiçe sayan uygulamalarından kaygı duyuyoruz. Uzatılan OHAL, çeyrek yüzyıldır NATO müttefikimiz olan Türkiye’deki demokratik kurumlara ve bizim uzun yıllara dayanan stratejik ortaklığımıza zarar veriyor. Geçen yıl Türk halkı demokratik kurumlarına yönelik şiddet içeren, yasadışı saldırıları def etti ama bugün de 15 aydır uzatılan OHAL benzer şekilde aynı kurumlara özellikle de yargıya yönelik farklı bir tehdit oluşturuyor. Standartlara uymayan kanıtlarla yürütülen temizlik ve OHAL, sayısız insanın hayatını altüst etti ve Türkiye’nin hukuka olan bağlılığı konusunda ulusal ve uluslararası güveni zedeledi” deniyor.





Mektup, “Avrupa Komisyonu ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı üyesi olarak hukuku demokratik idare biçiminin temel taşı olarak kabul ediyorsunuz. Adil yargıya saygının yeniden tesis edilmesi, ikili ilişkilerimizdeki mevcut kırılmaları ortadan kaldıracak ve ortak değerlerimiz olan güvenlik, demokrasi ve hukukun üstünlüğü temelinde yeniden ilişkilerimizi inşa etmeye yardımcı olacaktır” diye devam ediyor.





Mektupta ayrıca rahip Brunson ve NASA çalışanı Amerikan vatandaşı Serkan Gölge davalarına da atıfta bulunuluyor. Komisyon “Şubat ayında çoğumuzun da katılımı ve 70’den fazla Temsilciler Meclisi üyesiyle birlikte temelsiz iddialarla bir yıldır tutuklu bulunan rahip Andrew Brunson’ın süratle serbest bırakılması çağrısında bulunduk. Hükümetinizin çağrılarımıza kulak asma konusundaki isteksizliği ve rahip Brunson’un hükümetinizin devrilmesiyle ilgili faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin dört yeni suçlamada daha bulunulmasını dehşetle izliyoruz. Bu iddiaların hepsi asılsızdır. Sizi tüm suçlamaları düşürerek rahip Brunson’ı serbest bırakmanız konusunda uyarıyoruz” deniliyor.





Mektubun, Amerikan vatandaşı NASA çalışanı Serkan Gölge’yle ilgili olan bölümünde de, “Başarısız darbe girişiminden bu yana Türk yetkililer aralarında çok sayıda Amerikalı çifte vatandaş ve iki elçilik çalışanımızın da bulunduğu çok sayıda kişiyi terör suçlamasıyla tutukladı. Amerikan vatandaşı, NASA çalışanı Serkan Gölge’nin de dahil çok sayıda Amerikalı kendileriyle ilgili ayrıntılı bir kanıt ortaya konulmamasına rağmen bir yıldan fazla zamandır tutuklu durumdalar” denildi.





Mektupta değinilen diğer isimler de Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç oldu. Komisyon bu kişilerle ilgili olarak da tutuklanma süreçleri ve haklarındaki suçlamalara dikkat çekerken bu tutuklamaların insan hakları savunucularının eylemlerinin baskı altına alınması olduğuna dikkat çekti.





Mektubun sonunda da Helsinki Komisyonu, bir kez daha OHAL’in derhal sona erdirilmesi, sözü edilen tüm davalarda şeffaf ve süratle adil yargılama yapılması çağrısında bulundu. Helsinki Komisyonu, Türk Hükümeti’ne, Türkiye’nin bağımsız yargı konusunda altında imzası olan uluslararası anlaşmalara uyması gerektiğini de hatırlattı.





HELSİNKİ KOMİSYONU NEDİR?





ABD, 1975 Helsinki Anlaşması kararları çerçevesinde, AGİT kararlarının uygulanmasını izlemek üzere, bağımsız bir hükümet kuruluşu olarak Helsinki Komisyonu'nu oluşturmuştu. ABD Helsinki Komisyonu'nun 9 üyesi ABD Senatosundan, 9 üyesi ABD Temsilciler Meclisi Milletvekillerinden oluşurken, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı ve ABD Ticaret Bakanlığından da birer üye bulunuyor.

