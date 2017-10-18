Samanyolu Haber /Gündem / Halkbank Genel Müdür yardımcısına şok: ‘Zarrab'ın dolandırıcılık çarkı’nda yer aldı /18 Ekim 2017 11:03

Halkbank Genel Müdür yardımcısına şok: ‘Zarrab'ın dolandırıcılık çarkı’nda yer aldı

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, ‘Reza Zarrab davası’nda tutuklu yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın davanın düşürülmesi talebine itiraz etti.

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Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, geçen günlerde hakkındaki davanın düşürülmesini talep etmiş, bu da olmazsa Reza Zarrab’tan ayrı yargılanmak istediğini iletmişti.

Savcılık, Atilla’nın talebi sonrası yargıç Richard Berman’a 30 sayfalık bir karşı dilekçe sunarak talebe itiraz etti.

Dilekçede Atilla’nın Zarrab'ın kurduğu ‘dolandırıcılık çarkının doğrudan ve bilerek içinde yer aldığı’ belirtilerek, bu nedenle davanın düşürülemeyeceği, Atilla’nın Zarrab’tan ayrı yargılanma isteğinin de geri çevrilmesi gerektiği kaydedildi.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, üstü örtülen 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Reza Zarrab hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 29 Mart’ta ABD’de tutuklanmıştı.
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