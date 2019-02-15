Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur İttifakı zor durumda İttifakı genişlettiler MHP’li adaylar çekiliyor /15 Şubat 2019 23:29

Cumhur İttifakı zor durumda İttifakı genişlettiler MHP’li adaylar çekiliyor

AKP ve MHP'nin yerel seçimlerde gerçekleştirecekleri Cumhur İttifakı, iller bazında genişliyor. MHP Çanakkale İl Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Hakan Pınar, genel merkez ile görüşmeleri sonucu adaylıktan çekildiğini açıkladı. Önümüzdeki saatlerde Giresun, Bolu, Sinop, Edirne, Kırklareli, Yalova, Zonguldak gibi illerde de ittifak kapsamında MHP'nin adaylarını geri çekeceği öğrenildi.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, bu sabah ikinci kez bir araya gelerek ittifak görüşmesi gerçekleştirdiler. Akşam saatlerinde ise Sadir Durmaz, bazı illerdeki adaylar ile görüştüğünü ve bu adayların geri çekildiklerini söyledi. Durmaz’ın çekilen adaylara ‘ittifaka’ uyulması talimatı verildiği de belirtildi.

İLK İL ÇANAKKALE OLDU

MHP Çanakkale İl Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Hakan Pınar, genel merkez ile görüşmeleri sonucu adaylıktan çekildiğini açıkladı. Pınar, sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımda AKP’nin adayını destekleyeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadır Durmaz beyefendinin verdikleri talimatlar doğrultusunda İl Merkezi Belediye Başkanlığında Cumhur İttifakı Adayı Sayın Ayhan Gider desteklenecek olup, Teşkilatlandırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın beyefendinin talimatları doğrultusunda İl Başkanlığı görevine devam etmemiz uygun görülmüştür. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.”

Önümüzdeki saatlerde Giresun, Bolu, Sinop, Edirne, Kırklareli, Yalova, Zonguldak gibi illerde de ittifak kapsamında MHP’nin adaylarını geri çekeceği öğrenildi.
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