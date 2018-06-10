Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'ye bomboş salon şoku /10 Haziran 2018 11:03

Bahçeli'ye bomboş salon şoku

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya’da salon toplantısı düzenledi. Bahçeli, AKP’nin kalelerinden olan Konya’da boş salona konuştu.

Bahçeli'ye bomboş salon şoku

Cumhur İttifakı adıyla AKP ve Tayyip Erdoğan’a her şartta destek açıklayan Bahçeli, geçtiğimiz günlerde de partisinin yüzde 10 barajı altında kaldığını gösteren anketler için anket şirketlerine ‘şerefsizler’ diye yüklenmişti.

SALON DOLSUN DİYE BEKLEDİ AMA…

“Cumhur İttifakı”nı oluşturan AKP ve MHP arasında bu tartışma devam ederken, Devlet Bahçeli, Konya’da şoke eden bir durumla karşı karşıya kaldı. Devlet Bahçeli’nin partisi tarafından Konya’da düzenlenen toplantıda boş salona konuşması kameralara yansıdı. Salonun dolması için 14.00’da başlaması gereken program geciktirildi. Ancak buna rağmen salon boş kaldı. Bazı televizyon kanallarından canlı olarak yayınlanan program da salonun geneli televizyonlara yansıtılmadı.

ERDOĞAN’I SAVUNDU: ‘DOLAR 10 TL OLUR DİYENLER EKONOMİK TERÖRİST!’

Bahçeli, partisinin Bursa Mitingi’nde ise Erdoğan’ın savundu, “Malum çevre ve şahıslar ihanete kafa yormazlar ittifakla uğraşırlar. Bunlar ki Sayın Erdoğan bir daha seçilirse dolar 10 lira olur diyen ekonomik teröristlere ses çıkarmazlar” dedi.
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