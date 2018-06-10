Danıştay üyesinden İnce paylaşımı

Demirel, "Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık, unutmayacağız" dedi.





Tayyip Erdoğan tarafından 2014'te Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliğine atanan, ardından Danıştay üyesi olan Aysel Demirel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle ilgili paylaşım yaptı





?İnce'nin başörtüsüyle ilgili açıklamalarını eleştiren Demirel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Evet çok şükür başörtüsü mesele olmaktan çıkmıştır bugün gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen. Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık unutmayacağız" ifadesini kullandı.

