Bakan 'dibe vurup yükselmeyi' başarı diye anlattı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Doların da avronun da yönünü düşüşe doğru çevirmiş olduk. Son bir hafta içerisinde de dolar karşısında, yabancı para birimleri içerisinde en fazla değer kazanan Türk lirası oldu. Bu düşüş hızlanarak devam edecek" iddiasında bulundu.





Malatya'da konuşan Bakan Türkiye'ye ekonomik operasyon yapıldığını öne sürdü.







Bu operasyonlara karşı kendilerinin de bir takım tedbirler aldıklarını vurgulayan Tüfenkci, "Doların da avronun da yönünü düşüşe doğru çevirmiş olduk. Son bir hafta içerisinde de dolar karşısında, yabancı para birimleri içerisinde en fazla değer kazanan Türk lirası oldu. Bu düşüş hızlanarak devam edecek." diye konuştu.





DİBE VURUP YÜKSELMEYİ BAŞARI OLARAK ANLATTI





Geçtiğimiz ay Dolar ve Euro/TL kuru tarihi rakamlara tırmanırken Türk lirası bu dönemde dünyanın en hızlı değer kaybeden parası olmuştu. Merkez Bankası'nın faizlerde yaptığı büyük artırım sonrası kurlar bir miktar geri çekilmişti. Bakanın bu son 'maliyeti yüksek' geri çekilmenin ardından söz konusu açıklamayı yapması dikkati çekti